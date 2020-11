Palestijnen hervatten samenwerking met Israël op gebied van veiligheid

De Palestijnse Autoriteit heeft de samenwerking op het gebied van veiligheid met Israël hervat. Daarmee komt de samenwerking tussen beide landen na zes maanden weer terug op het niveau van eerder dit jaar. Dat heeft de hoge Palestijnse functionaris Hussein al-Sheikh dinsdag gezegd op Twitter.

Nadat Israël zijn plannen om de Westelijke Jordaanoever te annexeren bekendmaakte in mei, zegde de Palestijnse Autoriteit de samenwerking met de Israëlische autoriteiten op. De plannen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om het grondgebied van zijn land uit te breiden werden aan de kant geschoven bij het diplomatieke akkoord met de Verenigde Arabische Emiraten in augustus dit jaar. Dat biedt volgens Al-Sheikh nu de mogelijkheid „om de relatie terug te brengen naar hoe het was”. Die samenwerking houdt in dat de partijen samen aanslagen probeerden te voorkomen. Ook krijgt het Israëlische leger nu weer makkelijker toegang tot Palestijnse dorpen en steden.

Lees ook: Staat Israël op het punt om Palestijns gebied te annexeren – of niet?

Volgens de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh speelt ook de coronacrisis een rol bij de hervatting van de samenwerking. „Onze levens en die van de Israëliërs zijn zo verweven, dat het onmogelijk is dat we alleen virussen kunnen bestrijden”, zei hij tegen persbureau Reuters. Volgens analisten speelt ook de verkiezing van Joe Biden als president van de Verenigde Staten mee in het aantrekken van de banden met Israël. Huidig president Donald Trump toonde zich de afgelopen vier jaar veelvuldig als vriend van de Israëliërs.

Israël bezet sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In de jaren negentig werd als gevolg van de Oslo-akkoorden het gebied op gedeeld in zones, waarbij een gedeelte onder Palestijns bestuur kwam te vallen. Mede gesteund door de Amerikaanse president Trump wilde Israël delen van de Westelijke Jordaanoever volledig annexeren.