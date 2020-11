Oud-keeper Pim Doesburg (77) overleden

Oud-keeper van het Nederlands elftal Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Sparta Rotterdam, de club waarvoor Doesburg het grootste gedeelte van zijn carrière uitkwam, woensdag. Het recordaantal van 687 wedstrijden in Eredivisie staat op zijn naam.

Pim Doesburg kwam in zijn carrière acht keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte onder meer deel uit van de Oranjeselectie die in 1978 de WK-finale haalde in Argentinië. Hij speelde geen wedstrijd op het wereldkampioenschap. In 1980 maakte hij op 36-jarige leeftijd nog wel zijn debuut op het EK in Italië.

Twee periodes bij Sparta

Pim Doesburg speelde verdeeld over twee periodes meer dan vierhonderd wedstrijden in het eerste team van Sparta. Hij debuteerde in 1962. Vier jaar later won hij met de Rotterdamse club de KNVB-beker. Doesburg verhuisde in 1967 naar PSV om drie jaar later weer terug te keren bij Sparta. Weer tien jaar later maakte Doesburg opnieuw de overstap naar PSV, waar hij zijn carrière afsloot. Doesburg werd met de club uit Eindhoven in zijn laatste twee seizoenen nog twee keer landskampioen. Hij was op dat moment reservedoelman achter Hans van Breukelen.

Na zijn carrière als keeper werd Doesburg trainer van de doelmannen bij Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal. Die laatste rol vervulde hij tot het Europees kampioenschap van 2000 in eigen land. Ook was hij korte tijd hoofdtrainer bij de amateurclub Neptunus uit Rotterdam.

Sparta Rotterdam noemt Doesburg „een van de grootste Spartanen uit de clubgeschiedenis”. Bij Sparta-stadion Het Kasteel hangen de vlaggen woensdag halfstok. Zondag zal de club met rouwbanden aantreden in het Eredivisieduel met ADO Den Haag.