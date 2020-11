Opnieuw poederbrieven aangetroffen in Amsterdam

Woensdag zijn opnieuw poederbrieven aangetroffen op verschillende locaties in Nederland. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van persbureau ANP. In Amsterdam zijn brieven gevonden bij twee bedrijfspanden aan de Weteringsschans en de Rooseveltlaan en bij het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-West. In Leusden is een poederbrief bezorgd bij een kantoorgebouw aan de Kastanjelaan.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Zij wil geen uitspraken doen over welke bedrijven getroffen zijn en kan vooralsnog niet zeggen wat er er precies in de brieven zit. De recherche doet in Amsterdam en Leusden onderzoek naar de herkomst van de brieven.

Dinsdag werden ook al poederbrieven gevonden, toen werden elf bedrijven het doelwit. De politie onderzoekt of deze brieven verband houden met de brieven die woensdag zijn aangetroffen. Dinsdag werden de brieven onder meer aangetroffen bij een Rotterdams ziekenhuis, de Amsterdamse redacties van Het Parool, de Volkskrant en Trouw, een drukkerij in Best en een uitgeverij in Amersfoort.

De politie onderzoekt ook of de poederbrieven van dinsdag en woensdag iets te maken hebben met een reeks bombrieven in januari. Toen werden op verschillende plekken in Nederland - onder meer bij hotels, tankstations en bankkantoren - brieven gevonden met explosieven erin. Op door de politie verspreide foto’s was toen te zien dat de brieven tot ontploffing waren gekomen. De dader, die tot op heden niet is gevonden, eiste destijds losgeld in bitcoins.