Obama blijft veilig achter zijn personage schuilen, ook bij Tommy Wieringa

Vragen over zijn memoires mogen slechts gesteld worden door echte schrijvers, zei de voormalige Amerikaanse president. Nieuwsuur stuurt Tommy Wieringa daarom direct richting Washington. Toch gaat Obama niet all the way.

Een tikje flauw is de controledwang van Team Obama wel. Je zou hopen dat de ex-president gewoon om Sven Kockelmann vraagt, of afwacht wie er verschijnt. Overigens werd de literaire lat voor de Duitsers lager gelegd. Voor RTL gingen twee gerenommeerde journalisten van wie ik alleen Vater und Sohn allein zu Haus – Geschichten aus dem Babyjahr (2002) als literair oeuvre kon vinden.

Omdat ook de Tommylozen naar een stukje Obama in hun uitzending verlangden, hadden de talkshows hun voor de hand liggende Amerikagasten het boek te lezen gegeven. En enkele minder voor de hand liggende gasten. Zo had M een curieus optreden van Wim Pijbes, ex-directeur van het Rijksmuseum, wiens Obama-expertise volgde uit een presidentieel museumbezoek in 2014. „Dat is haast een aparte uitzending waard”, meende Pijbes, waarna hij een bakje clichés over de ‘verteller’ Obama leegkieperde. „Rembrandt was ook een verteller!”

De interviews waar het hardst om wordt gevochten, leveren niet per se de meest verrassende gesprekken op. In Nieuwsuur bleek Barack Obama veel te ervaren om zich zaken te laten ontvallen die hij niet kwijt wilde. Wieringa deed zijn best om de mens achter het publiciteitsplan van zijn uitgeverij vandaan te trekken. Slim was een vraag over „de schaamte waar een schrijver altijd mee te maken heeft”. Een opzienbarend antwoord leverde het niet op, wel een zoekend formulerende Obama die zei dat hij had geprobeerd „niet verlegen te zijn” in het behandelen van zijn eigen fouten.

Toen Wieringa even later klassiek-journalistiek informeerde naar wat Obama als zijn verkeerde beslissingen zag, stak die verlegenheid toch de kop op bij de ex-president: hij ontweek de vraag met een boog die ruim genoeg was om Capitol Hill te omvatten. Op dat moment verlangde je naar een Kockelmanner doorvraagtactiek.

Mooi literair was wat Obama zei over „de daad van verbeelding” van de schrijver die zich in anderen moet inleven. Die stelde hij op één lijn met zijn eigen overlevingsmechanismen als jonge man van multiculturele afkomst én met wat hij in de politiek altijd had geprobeerd.

In de rats over de democratie

Op de vraag of hij zich een VS zonder democratie kon voorstellen, kwam de ex-president met een bedachtzaam „No”. Maar vervolgens gaf hij een reeks argumenten waarom ‘het onvoorstelbare’ toch niet onmogelijk was – daar kreeg je de indruk dat de principiële optimist Obama wel degelijk in de rats zit over de democratie in Amerika.

Nieuwsuur zette behalve de twaalf op tv uitgezonden minuten ook het hele gesprek tussen Wieringa en Obama online. Daaruit bleek dat Wieringa aan het begin van zijn veertig minuten het presidentiële ijs probeerde te breken door te beginnen over het sabbelen op de tenen van minderjarige dochters – dat had de eindversie best mogen halen.

‘Het is mijn vak niet”, zei Wieringa toen hij in Op1 zijn eigen gesprek mocht nabeschouwen. Daar gaf de schrijver-interviewer het antwoord op de vraag of Obama zijn schaamte voldoende overwonnen had. „Obama is zelf een personage. Dit is zijn vierde autobiografische boek, hij is gewend om zichzelf als personage neer te zetten. Hij vertelt soepel, maar hij gaat niet all the way.” Waarmee de interviewer a.i. zich en passant ook even presenteerde als scherpzinnige gelegenheidsrecensent.