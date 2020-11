Omroep Zwart van rapper Akwasi haalt benodigde 50.000 leden

Omroep Zwart heeft vijftigduizend leden binnengehaald, meldt medeoprichter en rapper Akwasi woensdag op zijn Instagram-pagina. Daarmee voldoet de nieuwe omroep, die streeft naar meer diversiteit op tv, aan de belangrijkste voorwaarde voor het toetreden tot het publieke bestel in 2021. Akwasi en mede-initiatiefnemer Gianni Grot werken nu aan een beleidsplan om ook aan de andere twee eisen te voldoen: je moet een maatschappelijke stroming vertegenwoordigen en je moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod.

De omroep had tot het einde van het jaar om vijftigduizend leden te werven. Dat is 58 dagen na de oprichting gelukt. Akwasi noemt het op sociale media een „ongekend grote mijlpaal”. Omroep Zwart wil meer mensen van kleur en andere minderheden op tv.

Eens in de vijf jaar gaat het publieke bestel even open om eventueel nieuwe omroepen toe te laten. Vijftien nieuwe omroepen hebben zich bij het ministerie gemeld. Als ze op 31 december minimaal 50.000 leden hebben, maken ze kans op zendtijd op de publieke zenders, en circa 3,8 miljoen euro subsidie per jaar.

Alle nieuwelingen vinden dat ze bevolkingsgroepen vertegenwoordigen die te weinig aan bod komen in Hilversum. Onder hen zijn vier ‘zwarte’ omroepen, drie moslimomroepen, een Indische omroep, een groene omroep, en een patriottische omroep: Ongehoord Nederland van Arnold Karskens (nog 7.911 leden te gaan). Overigens zei Ongehoord Nederland vorig jaar al de benodigde 50.000 leden behaald te hebben. Mogelijk zijn er in de tussentijd weer leden afgehaakt. Deze week meldde zich daarbij de vrouwenomroep EVNS van Rahel de Vriend en Mildred Roethof. EVNS staat voor evenness (gelijkheid).

Lees ook Voor iedere groep een eigen omroep. Dit zijn de kandidaten