OM zette voor vierde keer foto’s kroongetuige Nabil B. in strafdossier

Het openbaar ministerie heeft in juni voor de vierde keer per ongeluk foto’s van kroongetuige Nabil B. in het strafdossier geplaatst. Dat meldt Peter R. de Vries, een adviseur van B., woensdagavond op Twitter, nadat het OM hem daarvan op de hoogte had gebracht. B. getuigt in de zaak Marengo over een reeks liquidaties waarvan Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

De foto’s zaten bij een proces-verbaal. In februari bleken ze ook al per ongeluk te zijn toegevoegd. Daarvoor gebeurde hetzelfde in december en april van 2019. Het Marengo-proces tegen in totaal zeventien verdachten draait om zes moorden en een aantal pogingen tot moord. B. is de belangrijkste getuige en loopt veel risico. Kort nadat hij besloot mee te werken met justitie werd zijn broer Redouan doodgeschoten.

B.’s advocaat is dan ook ontstemd over de nieuwe inbreuk op de privacy van zijn cliënt. „Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Het zet onze cliënt enorm onder druk en het maakt zijn opsluiting heel zwaar”, schrijft advocaat Peter Schouten op Twitter. „Wij gaan ook gebukt onder allerlei maatregelen. Vreselijk onzorgvuldig v/h OM. Een schoolmeester die twee vechtende kinderen uit elkaar moet halen doet beter werk.” De Vries noemde de fout van het OM „een godsgeklaagde stommiteit”.

De stemming tussen justitie en advocaten is intussen tot ver onder nul gedaald.