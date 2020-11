Nieuwe topman Douwe Egberts krijgt 10 miljoen euro tekenbonus

Het bestuur van JDE Peet’s, het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en theemerk Pickwick, heeft ingestemd met de aanstelling van de nieuwe topman Fabien Simon, die een ‘gouden welkom’ krijgt ter waarde van 10 miljoen euro. Werknemers van de Nederlandse tak van JDE zijn „erg geschrokken en verbijsterd” over de omvang van de welkomstbonus, zeggen vakbonden CNV en FNV. „Iedereen spreekt er schande van.”

De vakbonden zitten al maandenlang in cao-onderhandelingen met het bedrijf. In september liep de vorige cao af, maar de onderhandelingen lopen „heel erg stroef”, zegt CNV-onderhandelaar Jikkie Aalberts. „Aan de cao-tafel horen we alles over ‘kosten verlagen’, ‘toekomstbestendig maken’ en dat er geen ruimte is voor een collectieve loonsverhoging”, zegt FNV-bestuurder Niels Suijker. „Toen kwam ineens het bericht van die 10 miljoen euro. Dat bracht wel wat teweeg bij de leden”, zegt Aalberts.

‘Eenmalige transfervergoeding’

Fabien Simon (1971), een Fransman, trad in september aan en was hiervoor partner en financieel bestuurder van Jab Holdings, de holding waar JDE Peet’s onder valt, net als de franchiseketen van de lunchzaak Pret A Manger, Krispy Kreme en verschillende merken bagelshops. Daarvoor was Simon CFO van de Nederlandse tak, Jacobs Douwe Egberts, staat op zijn LinkedIn. In zijn nieuwe baan krijgt hij een bruto jaarsalaris van 1 miljoen euro plus maandelijks 3.300 euro onkostenvergoeding. Daarbij liggen hem ook een aantal bonusmogelijkheden in het verschiet, tot maximaal 250 procent van zijn salaris.

En dan is er dus de teken- of welkomstbonus. Volgens het bedrijf zelf is er sprake van een misverstand. Het is geen bonus, maar een „eenmalige transfervergoeding”, zegt woordvoerder Michael Orr van JDE Peet’s. Het bedrag moet als compensatie dienen voor de vergoedingen die Simon misloopt door niet langer als financieel directeur bij Jab Holdings in dienst te blijven. „Het is vrij gebruikelijk om senior leidinggevenden met bonussen te stimuleren om langere tijd de positie te bekleden”, zegt Orr. En bovendien zit de 10 miljoen in aandelen in het bedrijf, dus moet het, volgens JDE Peet’s, als investering in het bedrijf worden gezien. Wel zijn het speciale aandelen, met dubbele winstrechten. Beleggersorganisatie VEB becijferde dat de waarde van het aangeboden aandelenpakket van nieuwe bestuurder kan oplopen tot 33 miljoen euro. Wel moet Simon van een deel afstand doen als hij binnen vijf jaar stopt.

De vakbonden zijn niet overtuigd van de verklaringen van het bedrijf: „Een vergoeding voor het afzien van bonussen uit een eerdere functie? Ze zijn niet voor niets afgesproken, die targets. Blijkbaar heeft hij ze niet gehaald waarom zou je ze dan nog uitkeren in een welkomstbonus?”, zegt FNV-bestuurder Suijker. Ook de 3.300 euro onkostenvergoeding vindt de bond te hoog. „Daar moet een JDE-fabrieksmedewerker gewoon een maand voor werken en die krijgt zelfs geen reiskostenvergoeding”, stelt Suijker.

Cao-onderhandelingen vervolgen vrijdag

De vakbonden hebben JDE Nederland in een brief gevraagd afstand te nemen van de benoeming van Simon „onder deze buitensporige voorwaarden”. Ook beleggersorganisatie VEB klaagde vorige week over de hoge beloning voor de nieuwe topman. „Een tekenbonus van dergelijke proporties werd nooit eerder ingezet bij een beursgenoteerde onderneming in Nederland”, schreef VEB.

De woordvoerder van het bedrijf wil niet via de media reageren op de onvrede van de vakbonden. Aanstaande vrijdag zijn de nieuwe onderhandelingen met de Nederlandse tak van JDE (Jacobs Douwe Egberts) gepland, zegt een woordvoerder van het koffiebedrijf. „We nodigen de vakbonden van harte uit dan het gesprek aan te gaan”, zegt de woordvoerder van JDE Peet’s.