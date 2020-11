Nieuw-Zeeland wil geen ‘poepende backpackers’ meer langs de weg

Nieuw-Zeeland gaat de strijd aan met het massatoerisme. De nieuwe minister van Toerisme Stuart Nash werkt aan een plan waarmee het land vooral „vermogende individuen” wil aantrekken, als reizen na de coronacrisis weer tot de mogelijkheden behoort. Backpackers die volgens Nash „aan de kant van de weg stoppen en in onze waterwegen poepen”, moeten zich vanaf dan aan nieuwe regels houden.

„Poepen aan de kant van de weg is niet waar wij als land voor staan”, zei Nash in een toespraak bij een toerismecongres in de hoofdstad Wellington. De minister wil onder meer de verhuur van kampeerwagens en campers zonder toilet verbieden. „Als je bereid bent voor een camper te betalen, dan heb je gelijk de mogelijkheid om je uitwerpselen weg te gooien.” Het doen van de behoefte aan de kant van de weg wijkt volgens Nash af van het „100 procent pure” imago van Nieuw-Zeeland.

In het plan van Nash wordt de marketing straks volledig gericht op rijke toeristen. Volgens hem is de ideale buitenlandse bezoeker iemand die business class of premium economy vliegt, een helikopter huurt en eet in een toprestaurant. Nash voegde daar gauw aan toe dat het voor minder vermogende mensen nog altijd mogelijk blijft om naar Nieuw-Zeeland af te reizen. „Ik zeg niet dat we de grenzen zullen sluiten voor mensen die geen miljoen op de bank hebben staan.”

De Nieuw-Zeelandse overheid verwacht vanaf 2024 jaarlijks ruim vijf miljoen toeristen te ontvangen. Dat is meer dan de circa 4,9 miljoen inwoners van het land zelf. In 2017 lag het aantal jaarlijkse toeristen nog op 3,7 miljoen. Het land is vanwege het ruige landschap erg populair onder backpackers.