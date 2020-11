Pieter Omtzigt is volgens Danny V. ‘een pion van de elite’

De Nederlandse „vrije democratische rechtsorde” is afgelopen donderdag 20 augustus „in de kern geraakt”. Er heeft zich volgens het OM een poging voorgedaan om via straatterreur de democratie te beïnvloeden”.

Verantwoordelijk hiervoor is volgens justitie de werkloze 26-jarige Danny V. uit Heerlen. Na een demonstratie tegen het coronabeleid afgelopen zomer bedreigde en volgde hij minutenlang het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uit Den Haag. Hij is „een gevaar voor de democratie” en dient volgens de Haagse officier van justitie Kuipers minimaal drie maanden achter de tralies te verdwijnen.

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib is geschokt over het belagen van ‘haar’ parlementslid. Ze deed aangifte bij de politie. „De bejegening en de bedreiging jegens de heer Omtzigt heeft een enorm ondermijnend effect op het functioneren van volksvertegenwoordigers in het algemeen, en de impact op Omtzigt persoonlijk en de impact op de maatschappij is enorm”.

Opgefokte houding

De Kamervoorzitter en de aanklager nemen het V. ook bijzonder kwalijk dat hij „neus aan neus” tegen Omtzigt heeft lopen schreeuwen. Dat is in deze tijd van coronabesmettingen mogelijk een ernstige aanslag op de gezondheid. Omtzigt zelf heeft bij de politie verklaard dat hij zich onveilig heeft gevoeld door de „intimiderende en opgefokte houding” van V.

Na twee uur beraadslagen sprak politierechter Rens van Zaltbommel ook van „een zeer zorgelijke situatie”. Natuurlijk mag je kritiek uiten op politici maar Danny V. heeft in zijn wijze van protesteren „de grenzen in vergaande mate overschreden”. Omtzigt moet zich volgens de rechter „evident ongemakkelijk hebben gevoeld”.

Toch volstaat volgens de rechter een bestraffing van een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Volgens de rechter heeft Danny V. „openheid van zaken” gegeven over zijn handelen. „Dat pleit in uw voordeel”, zei de rechter die ook blij is dat V. naar eigen zeggen zijn leven „weer op orde probeert te krijgen”. Hij zou zijn alcoholgebruik nu matigen.

Zo kwam er een opvallend mild slot aan de strafzaak die woensdag begon met het tonen van beelden die demonstranten zelf maakten van hun acties tegen Omtzigt. Ze hadden de filmpjes op YouTube gezet.

‘Ik zal je doodslaan mongool!’

Daarop zie je hoe hij Omtzigt bij een wandeling hindert door voor hem te gaan staan. Omtzigt is volgens V. een „vieze vuile kankerhond”. Hij zegt: „Ik zal je doodslaan mongool! Kankermongool!”. Omtzigt is volgens V. een verrader.

Ook is te zien dat zijn veelal oudere vrouwelijke medestanders roepen dat politici „satanisten” zijn. Ze behoren tot de „deep state”.

Het had niet moeten gebeuren, het was niet zo netjes natuurlijk Danny V. in de rechtbank

Van de bravoure waarmee V. die dag actie voerde was in de rechtszaal niet veel meer te merken. Zijn handelen was „stom” geweest. „Het had niet moeten gebeuren en het was niet zo netjes natuurlijk”, zei de verdachte. Hij was ten tijde van het schelden naar eigen zeggen dronken. Hij had te veel biertjes genuttigd.

Openbare dronkenschap

Later die dag werd hij door de Haagse politie nog opgepakt wegens openbare dronkenschap. Tot zijn grote woede. Op Facebook had hij hierna ook de politie uitgescholden: „Ik pis op jullie, stelletje tyfusratten.” Later heeft hij op Facebook ook nog een profielfoto van zichzelf geplaatst waarop hij poseerde met een wapen.

De verdachte vertelde de rechter dat hij in de toekomst zal blijven demonstreren. „Dat is mijn grondrecht”. Hij heeft een hekel aan politici. Zij zijn volgens hem „pionnen van de elite.”

Lees ook:Wat bezielt corona-demonstranten die politici belagen

Danny V. is een criminele driftkikker met een strafblad dat de afgelopen vier jaar steeds weer moest worden aangevuld, bleek tijdens de rechtszaak. Hij is herhaaldelijk gearresteerd wegens openbare dronkenschap. Hij heeft openlijk geweld gepleegd en diefstal na een inbraak. Bij een taakstraf kwam hij niet opdagen wegens „geen zin”.

Hij woont nu in Heerlen „bij twee mensen die me op het rechte eind willen zien”. Hij leefde tot voor kort „van de liefde” maar heeft sinds twee maanden een uitkering en zit volgens zijn advocaat Jegers „in een zorgtraject”. Hij pleitte ook voor een voorwaardelijke straf om de uitkering niet in gevaar te brengen.

Hoger beroep

Het OM vindt de straf te laag en gaat in hoger beroep. „Vier maanden voorwaardelijk doet in de ogen van het OM geen recht aan de ernst van deze kwestie”. Onlangs zei de Haagse hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels dat het OM „voornemens is meer te dagvaarden wegens het bedreigen van politici om een krachtig signaal af te geven aangezien steeds vaker grenzen worden overschreden”.