Israël voert luchtaanvallen uit op militaire doelwitten in Syrië

Bij luchtaanvallen van het Israëlische leger op doelwitten van Syrische en Iraanse strijdkrachten in buurland Syrië zijn woensdag zeker drie militairen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens het Israëlische leger zijn de aanvallen een reactie op het plaatsen van explosieven op de door Israël bezette Golanhoogte, nabij de grens met Syrië.

De luchtaanvallen waren gericht op opslagplaatsen en barakken van de Syrische en Iraanse militairen. Volgens het Israëlische leger ging het om acht doelwitten, tussen de Golanhoogte en de Syrische hoofdstad Damascus. Ook het militaire hoofdkwartier van Iran in Damascus zou zijn geraakt. Het Syrische staatspersbureau Sana sprak volgens Reuters van „Israëlische agressie” boven de hoofdstad. Israël heeft in het verleden vaker geageerd op de aanwezigheid van Iraanse militairen in buurland Syrië.

De Golanhoogte is al jaren een pijnpunt in het conflict tussen Israël en andere landen in het Midden-Oosten. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd het gebied door Israël veroverd. In de jaren tachtig annexeerde het land het heuvelgebied, maar dat werd niet door de internationale gemeenschap goedgekeurd. In maart vorig jaar twitterde de huidige Amerikaanse president Donald Trump dat na 52 jaar het moment was aangebroken om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogvlakte te erkennen.