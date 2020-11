In Amsterdam gaat een SPAC naar de beurs – waarom is die zo populair?

Als deze donderdag de gong geluid heeft op de Amsterdamse beurs, is Nederland een beursgenoteerd bedrijf rijker: Dutch Star Companies Two (DSCT). De beursgang is bijzonder. Naar verwachting wordt er meer dan 100 miljoen euro mee opgehaald, terwijl DSCT geen omzet heeft en geen winst maakt.

DSCT is een zogenoemde SPAC, een investeringsvehikel dat vooral in de Verenigde Staten razend populair is. Hoe komt dat zo?

1 Wat is een SPAC?

Het acroniem SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company. SPAC’s zijn bedrijven die met één enkele reden zijn opgezet: via een beursgang kapitaal ophalen om daarmee een bedrijf over te nemen en zo rendement te maken voor de investeerders.

SPAC’s worden ook wel ‘blanco-chequebedrijven’ genoemd, en dat komt omdat bij de beursgang nog niet bekend is welk bedrijf wordt overgenomen. Het is aan het management van het investeringsvehikel dat uit te zoeken; zij krijgen hiervoor dus een blanco cheque.

De managers nemen doorgaans twee jaar de tijd om een overnamekandidaat te zoeken. Wordt geen ‘prooi’ gevonden, dan krijgen de beleggers het overgrote deel van hun inleg terug.

Vindt de SPAC wel een geschikt bedrijf, dan hebben aandeelhouders de beslissende stem over de overname. Als genoeg van hen instemmen – in het geval van DSCT 70 procent van de aandeelhouders – dan wordt de overname doorgezet. De SPAC fuseert daarna met het overgenomen bedrijf, dat hiermee een beursnotering krijgt.

2 Zijn SPAC’s nieuw?

De Verenigde Staten kennen al sinds de jaren tachtig een soort SPAC’s, al waren het toen iets te vaak dubieuze bedrijven waarvan het management kleine beleggers aandelen probeerde te verkopen en er daarna met het geld vandoor ging. Sindsdien is de bedrijfsvorm aan strengere regels onderworpen. Zo moet door beleggers ingelegd geld op een aparte rekening worden gezet, waar het management niet zomaar bij kan. Onkosten moet het management zelf dragen.

Sinds die strengere regels is opzetten van een SPAC gangbaarder geworden, en de afgelopen jaren heeft het in de VS een enorme vlucht genomen. Gingen volgens spacresearch.com in 2015 twintig SPAC’s naar de beurs, om samen 3,9 miljard dollar op te halen, dit jaar zijn er in de VS al 178 SPAC’s naar de beurs gegaan. Ze trokken zo’n 65 miljard dollar aan. Meer dan de helft van de Amerikaanse beursgangen dit jaar betrof een SPAC.

Buiten de VS zijn SPAC’s veel zeldzamer, al is er in Italië een vrij volwassen markt voor en doet het beursbedrijf in Londen momenteel zijn best deze beursgangen ook naar zich toe te halen.

In Nederland zijn in 2007 en 2008 drie SPAC’s geweest, met wisselend succes. Recenter, in 2018, was er Dutch Star Companies One, van hetzelfde management als DSCT. Begin dit jaar fuseerde die SPAC, na unanieme goedkeuring van de aandeelhouders, met het Bredase techbedrijf CM.com.

3 Waarom zijn SPAC’s zo populair?

SPAC’s zijn in trek om diverse redenen. De procedure om naar de beurs te gaan is relatief simpel: er is geen financiële historie waarvan verslag moet worden gedaan en de bedrijfsrisico’s zijn laag. Een beursgang van een SPAC duurt daarom maar enkele maanden, terwijl een bedrijf voor een ‘gewone’ beursgang soms wel een jaar de tijd moet nemen.

Voor bedrijven is de weg naar een beursnotering via een overname door een SPAC minder duur en tijdrovend dan een gewone, zelfstandige beursgang. Dat maakt een SPAC ook een gewilde optie voor nieuwe, snelgroeiende bedrijven, en met name hun geldschieters. Die kunnen via de verkoop van het bedrijf aan een SPAC hun investering makkelijker te gelde te maken.

Investeerders in een SPAC moeten geduld hebben als ze rendement willen

SPAC’s zijn nu ook populair omdat beleggers in de huidige lagerente-economie hogere rendementen zoeken. In ruil voor een aandeel in de SPAC krijgt een belegger niet alleen de kans dat aandeel om te zetten in het overgenomen bedrijf, maar ook warrants, ‘waardebonnen’ voor aanschaf van meer aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de SPAC een succesvolle overname doet en de beurskoers daarna stijgt, bieden die warrants de beleggers kans op een flinke winst. Het risico is bovendien relatief laag: als de belegger de fusie niet ziet zitten, kan hij zijn inleg terugkrijgen.

Dat hoge rendement geldt bijvoorbeeld voor Dutch Star Companies One: de overname van CM.com heeft de investeerders in de SPAC geen windeieren gelegd. Wie in 2018 instapte, kan de aandelen CM.com en de warrants met de huidige beurskeurs voor ruim het dubbele van de inleg verzilveren.

4 Wat is het addertje onder het gras?

Investeerders in een SPAC moeten geduld hebben als ze rendement willen. Het management kan twee, met verlenging soms 2,5 jaar nemen om een overnamekandidaat te vinden. Dat geld moet de belegger in die periode wel kunnen missen.

En, belangrijker wellicht: zoals bij nagenoeg elke belegging is rendement niet gegarandeerd. Als de zoektocht niet slaagt, krijg je het meeste geld terug – inleg minus kosten. Slaagt de zoektocht wel, dan is een hoge winst als bij CM.com eerder uitzondering dan regel.

De Amerikaanse beursgangadviseur Renaissance Capital concludeerde, op basis van 223 SPAC-beursgangen in de afgelopen vijf jaar, dat de meeste SPAC’s die een fusiepartner hebben gevonden een verlies hebben opgeleverd. Nog geen 30 procent resulteerde in een positief rendement; het mediane verlies bedroeg 36 procent. Bij bedrijven die op de gangbare manier naar de beurs zijn gegaan, was dat een winst van ruim 37 procent.

Dat verschil komt waarschijnlijk, denken analisten, juist door wat een SPAC-beursgang zo aantrekkelijk maakt: het veel minder intensieve boekenonderzoeken dan bij een normale beursgang. Dat vergroot de kans een kat in de zak te kopen.

De jongere SPAC’s doen het wel beter dan hun voorgangers, concludeert Renaissance Capital. Dat komt mogelijk doordat grotere, meer ervaren financiële partijen in deze markt zijn gestapt. Zo haalde miljardair en hedgefondsmanager Bill Ackman met een SPAC in juli meer dan 4 miljard dollar op voor een overname en stapten ook investeringsbanken als Morgan Stanley, Credit Suisse en Goldman Sachs in de markt.

Wie een SPAC leidt, lijkt een cruciale factor voor succes. Consultants van McKinsey ontdekten bij 36 SPAC’s uit 2019 een patroon. Hebben ze managers die eerder aan het roer hebben gestaan bij bedrijven, dan blijken ze succesvoller dan SPAC’s waarbij alléén fusie- en overnamespecialisten betrokken zijn.

Bij Dutch Star Companies Two heeft het management die gecombineerde expertise. In de leiding zitten naast financieel specialist Gerbrand ter Brugge (voorheen ABN Amro en Morgan Stanley) twee voormalige bazen: Niek Hoek, die eerder verzekeraar Delta Lloyd leidde, en Stephan Nanninga, ex-topman van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland.