Lopend over de Hilversumse hei komen we veel honden tegen. Mijn dochter, die drie keer gebeten is, merkt op dat haar angst voor honden minder wordt.

Ineens komt een grote hond luid blaffend op haar afgerend en springt tegen haar op. De eigenares zegt laconiek: „Dat doet hij anders nooit. Het zal wel aan u liggen.”

Ik reageer tamelijk agressief op die vrouw. Waarna mijn dochter zegt: „Ja mevrouw, dat doet ze anders nooit. Het zal wel aan u liggen.”

