Honderden vrouwen en kinderen van IS-strijders worden vrijgelaten uit kamp Al-Hol

Een Koerdische bewaker let op een groep Syrische vrouwen uit het kamp die terug mogen naar Al-Hasakeh, hun plaats van herkomst in het noordoosten van Syrië. Ze behoren tot een eerste groep van enkele honderden Syriërs die worden vrijgelaten uit het kamp. In totaal zaten er zo'n 25.000 Syriërs in Al-Hol. Syrisch-Koerdische leiders hebben aangekondigd de Syriërs geleidelijk aan te willen vrijlaten.

Foto Delil Souleiman/AFP