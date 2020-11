Grote politie-actie in Rotterdam tegen verhuurmakelaars van ‘spookwoningen’

Bij een grote politie-actie in Rotterdam zijn woensdagochtend drie verhuurmakelaars aangehouden en achttien panden doorzocht. De verhuurmakelaars worden verdacht van het witwassen van crimineel geld en het verhuren van woningen voor crimineel gebruik.

De politie nam 42 kilo cocaïne in beslag, een geldbedrag van 150.000 euro, sieraden, dure merkhorloges en luxe designerkleding. Verder trof de politie twee messen, twee zwaarden en patronen aan, plus restanten van een hennepplantage en twee kluizen die nog worden opgebroken. In één pand bleek sprake van illegale prostitutie. Bij zes van de achttien doorzochte panden bleek sprake van een verkeerde inschrijving.

De politie heeft in totaal tien personen aangehouden. De drie verhuurmakelaars zijn een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers. De politie verrichtte verder nog zeven aanhoudingen voor bezit van cocaïne en voor het vermoeden van witwassen.

Ruim 300 medewerkers van de politie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) doorzochten 16 woningen en 2 bedrijfspanden. Het strafrechtelijk onderzoek naar de verhuurmakelaars is gestart na meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU), het meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties.

Ondermijning

Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit richt de politie in de regio Rotterdam zich al langer op vastgoed. Criminelen gebruiken zogenoemde ‘spookwoningen’ voor bijvoorbeeld de opslag van wapens, munitie, drugs en geld, voor illegale prostitutie, hennepteelt en de productie van synthetische drugs.

Lees het artikel Criminelen in luxe spookwoningen

In een appartement en een woning in Rotterdam-Zuid vond de politie vorige week nog 600 kilo cocaïne, met een straatwaarde tussen de 18 en 24 miljoen euro. Bij hetzelfde onderzoek trof de politie in een derde woning in het centrum van de stad twee miljoen euro contant geld aan. Het ging om drie huurwoningen waar niemand stond ingeschreven.

Malafide verhuurmakelaars helpen criminelen door hen uit zicht van de overheid en opsporingsinstanties te houden. Zij ontvangen bijvoorbeeld de huur contant, voeren vooraf geen screening naar de huurder uit en schrijven deze niet in op het adres. Eigenaren van spookwoningen, die deze verhuren via malafide verhuurmakelaars, zijn vaak niet op de hoogte van de criminele activiteiten.

Misstanden

De afgelopen drie jaar heeft de politie in totaal 120 regionale verhuurmakelaars in beeld gekregen die betrokken waren bij één of meer misstanden. Binnen die groep zijn enkele tientallen dubieuze verhuurmakelaars met criminele banden, vermoedt de politie. In totaal zijn ongeveer 6.000 verhuurmakelaars actief in Rotterdam en 24 omliggende gemeenten.

Spookwoningen bevinden zich soms op afgelegen locaties, maar ook bijvoorbeeld in woontorens in de stad. De criminele activiteiten kunnen een gevaar voor omwonenden vormen, volgens de politie. Het gaat bijvoorbeeld om brandgevaar of het ontsnappen van giftige stoffen bij drugsproductie. De politie roept burgers en bedrijven op om melding te doen van verdachte omstandigheden.