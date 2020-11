Een reuzecontainerschip vaart nu op vloeibaar gas, hoe duurzaam is dat?

Meer dan tienduizend containers vervoerde de CMA CGM Jacques Saadé de afgelopen weken vanuit Azië naar Rotterdam. Dat komt neer op een volume van pakweg één miljoen koelkasten. Of 5 miljoen matrassen. Of 9 miljoen flatscreen-tv’s.

Maar dat is niet waarom de persboot vorige week rondjes bleef varen om het containerschip – tv-camera’s en fototoestellen continu gericht op het enorme pakhuis-van-de-zee. De Jacques Saadé is het nieuwe, ‘groene’ vlaggenschip van de Franse rederij CMA CGM. Het derde containerbedrijf van de wereld, na Maersk en MSC, presenteerde in Rotterdam trots ’s werelds grootste containerschip dat vaart op vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, lng). Dat is nog steeds een fossiele brandstof, maar veel schoner dan stookolie of diesel.

De komst van het schip is een mijlpaal in de energietransitie van de Rotterdamse haven, benadrukt het Havenbedrijf. Rotterdam investeert al langer in lng. Schonere schepen betalen ook minder havengeld. De komst van de Jacques Saadé, genoemd naar de inmiddels overleden, zeer rijke oprichter van het bedrijf, is bovendien een grote stap voor de Franse rederij. CMA CGM gaat zijn vloot van lng-schepen aanzienlijk uitbreiden. Een investering van vele miljoenen in een brandstof die schoner, maar niet klimaatneutraal is. Wie zo’n beslissing neemt, wil wel zeker zijn dat zijn lng-schepen voldoende kunnen bunkeren. Vergelijk het met de eigenaar van een elektrische auto; die wil ook niet met een lege accu komen te staan zonder laadpaal in zicht.