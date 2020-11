Duits protest tegen ‘nazi’-noodwet Merkel vecht nazi-parallel aan

Een ongeduldige bondskanselier, bittere debatten in de Bondsdag en aanhoudende protesten op straat. Ook in Duitsland lopen de spanningen over de coronapandemie steeds hoger op.

Radicale critici van de regering vergelijken een nieuwe wet die de beperkende maatregelen een steviger juridische basis moet geven, zelfs met de beruchte machtigingswet uit 1933. Daarmee zette het toenmalige parlement zichzelf buitenspel en gaf het Hitler de vrije hand.

De nieuwe wet van de regering-Merkel baant de weg voor een „gezondheidsdictatuur”, volgens co-fractievoorzitter Alexander Gauland van de AfD, de grootste oppositiepartij in de Bondsdag. Zonder zulke beladen woorden en harde retoriek te gebruiken, spraken ook de liberale FDP, de Groenen en Die Linke zich kritisch over de wet uit. Maar met ruime meerderheid van stemmen nam de Bondsdag de nieuwe wet aan.

Beter dan veel buurlanden

Nog altijd staat de bondsrepubliek er bij de bestrijding van de pandemie beter voor dan veel buurlanden qua aantallen nieuwe besmettingen (dinsdag 17.561, op een bevolking van 82 miljoen) en dodelijke slachtoffers van de ziekte (15 per 100.000 inwoners). Er is geen exponentiële groei meer van het aantal mensen dat positief is getest. De piek van de tweede golf lijkt sinds een paar dagen voorbij te zijn, constateert men voorzichtig.

Maar desondanks is de situatie „onverminderd ernstig”, waarschuwde bondskanselier Merkel dinsdag. „Ik ben soms ongeduldig”, zei ze, maar de pandemie is een „uitdaging van de eeuw”. Dat rechtvaardigt volgens haar ongewone maatregelen om dreigende overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Beperking van sommige grondrechten en vrijheden zou daarbij „onvermijdelijk” zijn, hoe moeilijk dat in een democratie ook te verteren is. De besluiten daarover, zegt Merkel, horen tot de moeilijkste uit mijn regeerperiode.

Een ruime meerderheid van de bevolking steunt het regeringsbeleid volgens peilingen nog altijd, maar er is ook breed verzet. Een bonte mengeling van critici neemt deel aan betogingen, zoals woensdag in Berlijn: van extreemrechtse Rijksburgers en aanhangers van samenzweringstheorieën en de AfD, tot principiële tegenstanders van mondkapjes en de inbreuk die de coronaregels maken op vrijheden in het dagelijks leven, de economie en kunst en cultuur.

De één liep woensdag bij het Rijksdaggebouw en de Brandenburger Tor te demonstreren met een AfD-vlag, een ander met een groot portret van Mahatma Gandhi, de Indiase activist voor geweldloos protest, en weer een derde had op de rug van haar jas een portret van Sophie Scholl, de studente en verzetstrijdster tegen het nationaal-socialisme.

Ongebruikelijke haast

Hoe in korte tijd de emoties extra hoog kunnen oplaaien, bleek deze week uit de ophef over de omstreden wet – en de gevoelige vergelijking met nazi-Duitsland. Eerder dit jaar hadden rechters in verschillende deelstaten bepaalde maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen onrechtmatig verklaard. Dat overkwam bijvoorbeeld de regel dat inwoners uit deelstaten met grote aantallen besmettingen geweerd mochten worden in andere deelstaten.

Om duidelijkheid te scheppen, ontwierp de regering-Merkel een aangepaste wet. Daarin wordt opgesomd welke maatregelen in geval van een nationale epidemische noodtoestand voor een beperkte periode genomen kunnen worden. Het gaat onder meer om de verplichting tot het dragen van een mondkapje, sluiting van horeca, verbieden van sport- en cultuurevenementen, afstand houden en maximaal aantal deelnemers van bijeenkomsten.

Met ongebruikelijke haast stuurde de regering het definitieve wetsvoorstel maandag naar het parlement, om het woensdag eerst door de Bondsdag en later dezelfde dag nog door de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, te laten goedkeuren. Merkel zette er vaart achter, omdat ze ziet hoe het weer misgaat in buurlanden als Oostenrijk, waar weer een strenge lockdown is ingesteld, of Frankrijk, waar de aantallen besmettingen en doden veel hoger liggen dan in Duitsland.

Duitsland neemt uit overbelaste buurlanden nog steeds patiënten voor de intensive care op. Maar het aantal vrije IC-bedden daalt in Duitsland gestaag, van meer dan negenduizend een maand geleden tot iets meer dan zesduizend nu.

Als een vonk in het kruitvat werkte de vergelijking van de nieuwe wet met Hitlers Ermächtigungsgesetz uit 1933. Radicale tegenstanders van het coronabeleid lanceerden die vergelijking op sociale media. Toen daar, eveneens op sociale media, verontwaardigd op gereageerd werd door verschillende prominente politici, kreeg de vergelijking verdere verspreiding en werd zij zelfs een trending topic op Twitter.

Dat werd vervolgens weer opgepikt en vermeld door traditionele media. Daar kwam bij dat een minister meldde dat hij maar liefst 37.000 boze e-mails had gekregen, waarin ook de vergelijking met de nazi-wet werd gemaakt. Dat het daarbij niet ging om 37.000 boze burgers, maar grotendeels om als spam verzonden berichten met letterlijk dezelfde tekst, ging in veel nieuwsberichten verloren. Wel kreeg de nazi-parallel door dit alles nóg meer aandacht en gewicht in het debat, wat ten koste ging van inhoudelijk debat over de voors en tegens van de wet. En juist degenen die de vergelijking ongepast en schandalig vonden, hadden ongewild bijgedragen aan de bekendheid ervan door hun breed geventileerde verontwaardiging, waarmee ze de gewraakte term Ermächtigungsgesetz alleen maar meer verspreiding gaven.