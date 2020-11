De verleidingskracht van een Nederlands glasvezelnetwerk

Breedband internet kan niet breed genoeg zijn. Zeker dit jaar niet: de coronacrisis, met al z'n gedwongen thuiswerkers en thuisstudeerders, wakkert de vraag naar snellere dataverbindingen aan.

KPN is zijn glasvezelnetwerk, waarmee je straks tot 1 Gigabit per seconde kunt downloaden en uploaden, aan het uitbreiden. Dat moet wel, want VodafoneZiggo snoept marktaandeel af omdat kabelinternet op veel plekken sneller is dan KPN’s breedband via de ‘ouderwetse’ koperlijn: VDSL.

KPN zet vaart achter de verglazing van het netwerk, onder meer in de Randstad – steden waar het te ingewikkeld was om glasvezel aan te leggen. Op die plekken wint VodafoneZiggo terrein met zijn eigen gigabitaanbod, via de kabel.

KPN heeft nu 2,7 miljoen glasvezelaansluitingen in beheer. In totaal telt Nederland 3,5 miljoen glasvezelaansluitingen, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper. Elke maand komen er daar 30.000 tot 50.000 bij.

De snelle verglazing van Nederland trekt de aandacht van EQT, uit Zweden. Volgens Bloomberg stuurt dit investeringsfonds van de rijke Zweedse familie Wallenberg aan op een vriendschappelijke overname. KPN en EQT geven geen commentaar. Vaak dienen overnamegeruchten om de voortkabbelende koers van het KPN-aandeel naar boven te praten. Maar de Zweedse avances lijken gemeend, een mogelijk bod kansrijker.

1 Wat zoekt EQT in glasvezel?

EQT is een van de grootste private-equityinvesteerders in Europa. Telecom is in trek als een weinig risicovolle belegging met een stabiele kasstroom. Aan het einde van de rit – bijvoorbeeld als heel Nederland verglaasd is – kan EQT KPN met een premie doorverkopen of het bedrijf (opnieuw) naar de beurs brengen.

EQT heeft belangen in Duitsland en Spanje. In Nederland is het eigenaar van de Zeeuwse provider Delta. Delta is samengevoegd met Caiway (kabelmaatschappij in het Westland) en is nu de tweede glasvezelaanbieder van Nederland. EQT is ook actief met aanleggen van glasvezel in België, in opdracht van de Belgische provider Proximus.

EQT tuigt nu zijn vijfde infrastructuurfonds op, dat maximaal 15 miljard euro kan beslaan. KPN’s huidige marktwaarde bedraagt zo’n 11 miljard euro. Komt het tot een Zweeds bod, dan is KPN de grootste investering van EQT tot nu toe.

2 Wil KPN wel verkocht worden?

KPN-topman Joost Farwerck zegt niet aan te sturen op een verkoop, maar is het aan zijn aandeelhouders verplicht om te gaan praten met elke partij die een bod overweegt. Ook de KPN-leiding zelf heeft, dankzij persoonlijke aandelenpakketten, baat bij overnames.

EQT is een eigenaar op afstand, niet een buitenlandse provider die KPN wil inlijven of de leiding vervangen, zegt Tim Poulus van onderzoeksbureau Telecompaper: „KPN hoeft zijn strategie niet te wijzigen.”

Tegen vijandelijke overnames heeft KPN zichzelf beschermd met een beschermingsconstructie. Die moest in 2013 opgetuigd worden toen de Latijns-Amerikaanse provider América Móvil een overnamepoging deed. Dat verdedigingsmechanisme is volgens Poulus een van de oorzaken van KPN’s onderwaardering op de beurs.

3 Mag KPN wel verkocht worden?

KPN is op nog een manier beschermd. Het kabinet tuigde dit jaar een wet op die ongewenste zeggenschap in de telecomsector moet tegengaan. Bedrijven als KPN zijn van zo’n vitaal belang voor Nederland, dat ze beschermd moeten worden tegen buitenlandse partijen die netwerken kunnen saboteren of misbruiken.

De wet mag een open marktwerking niet in de weg staan, benadrukt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is vooralsnog geen enkele aanleiding om het investeringsvehikel van een gerespecteerde Zweedse familie in hetzelfde hoekje te scharen als Chinese of Russische bedrijven. Zeker niet als EQT ook nog wat pensioenfondsen kan interesseren om mee te doen aan een KPN-overname.

4 Wat doen KPN’s concurrenten?

Het gaat EQT om KPN’s vaste infrastructuur. De vorige topman, Maximo Ibarra, beloofde eind 2018 dat KPN in 2021 de helft van Nederland een 1-gigabit-verbinding zou bieden, via glas. Ambitieus plan, want KPN is niet de enige partij die het glasvezelnetwerk uitbreidt.

T-Mobile is nog afhankelijk van KPN’s netwerk (dat zijn infrastructuur verhuurt) maar legt samen met Primevest Capital een eigen glasvezelnetwerk aan. Eerst in Den Haag, daarnaast belooft T-Mobile dit jaar nog 100.000 ‘eigen’ glasvezelklanten aan te sluiten. Ook Efiber heeft 100.000 klanten.

De nummer twee op de glasvezelmarkt is Delta, al eigendom van EQT. Delta heeft het Zeeuwse kabelnetwerk - via coax – dat al 1 Gbit/s downloadsnelheid en 125 Mbit/s upload biedt. Toch trekt het bedrijf 100 miljoen euro uit om dat netwerk te upgraden door er glasvezel naast te leggen. Overbodig? Delta wil over tien jaar ook nog de snelste infrastructuur van de regio hebben, is de uitleg. Glasvezel is toekomstbestendig en biedt meer uploadsnelheid dan kabel.

VodafoneZiggo zweert voorlopig bij kabeltechnologie: meer dan drie miljoen aansluitingen hebben beschikking over een gigabitverbinding (met maximaal 50 Mbit/s upload voor consumenten). VodafoneZiggo noemt zijn vaste netwerk ‘hybride’: 97 procent glasvezel, alleen het laatste stukje tot aan de meterkast is coax.

„Ze zijn gek als ze dat niet gaan verglazen”, zegt Tim Poulus. „Glasvezel levert uiteindelijk een enorme meerwaarde op.”

