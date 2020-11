CoronaMelder lijkt te werken ‘zoals we hoopten’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kon het dinsdagavond tijdens de wekelijkse persconferentie hardop zeggen: vanaf december mogen mensen die door de CoronaMelder-app gewaarschuwd worden voor risicovol contact met een besmet persoon zich snel laten testen – ook als zij nog geen klachten hebben.

Gebruikers van de CoronaMelder worden straks vijf dagen na dat contact getest. Als de testuitslag negatief is, kan de quarantaine van tien dagen beëindigd worden „mits deze persoon alert blijft op het ontstaan van klachten en zich als zich dat voordoet subiet opnieuw laat testen”, stelde het OMT in een advies. Vooralsnog kan alleen de nu het meest gangbare PCR-test gebruikt worden voor het testen zonder klachten. Of de minder gevoelige sneltesten ook geschikt zijn, moet nog blijken.

Een ‘begeleidingscommissie’ van wetenschappers die het ministerie adviseert over de app pleitte al langer voor het sneller testen van deze groep nauwe contacten. De mogelijkheid om de quarantaine snel te beëindigen maakt de CoronaMelder aantrekkelijker, adviseerden zij.

4 miljoen downloads

De aandacht voor de CoronaMelder tijdens de persconferentie stuwde het aantal gebruikers tot boven de vier miljoen, zo bleek woensdag uit de eerste onderzoeksresultaten die het ministerie van Volksgezondheid deelde.

Belangrijke resultaten van studies naar mogelijke gedragseffecten van de CoronaMelder – gaan mensen daadwerkelijk in quarantaine na een waarschuwing? – zijn nog niet bekend. Wel deelde het ministerie het aantal positieve uitslagen van mensen die een coronatest aanvroegen na een waarschuwing. Dat schommelt tussen de 11,0 en 14,1 procent per week. Vorige week waren 13,8 procent van alle circa 225.000 coronatests positief.

Epidemioloog Carl Moons (UMCU), voorzitter van de begeleidingscommissie, is enthousiast over de cijfers, die volgens hem in lijn der verwachtingen zijn. Maar de getallen zijn niet zomaar onderling te vergelijken, waarschuwt hij. „Uit onderzoek blijkt dat de mensen die de CoronaMelder gebruiken wat hogeropgeleid zijn en zich beter aan de regels houden. Het coronavirus komt onder die nauwe contacten dus minder voor.”

De resultaten van de app laten zich het best vergelijken met testresultaten van personen die in beeld kwamen na het normale bron- en contactonderzoek van de GGD. Juist die cijfers ontbreken sinds half september omdat de GGD’s vanwege het hoge aantal besmettingen niet alle bron- en contactonderzoeken volledig uitvoeren.

Belangrijker dan het aantal positieve testen, is dat volgens Moons uit de eerste onderzoeksresultaten ook blijkt dat de app er inderdaad in slaagt om sneller en meer nauwe contacten van besmette personen te waarschuwen. De CoronaMelder waarschuwt ook contacten die een gebruiker niet kent of zich niet kan herinneren.

Slechts 0,2 procent van de mensen die een test aanvroegen na een waarschuwing van de app werden eerder door de GGD bereikt dan door de app. Moons: Deze getallen laten zien dat de CoronaMelder werkt zoals we hoopten. Sneller én meer nauwe contacten vinden is het belangrijkste doel.”