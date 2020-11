Broekers-Knol: Achterstand IND dit jaar niet weggewerkt

Het gaat de Immigratie en Naturalisatiedienst IND niet lukken om voor het eind van het jaar de gehele achterstand van ruim vijftienduizend asielaanvragen weg te werken. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Grofweg zevenduizend zaken worden naar verwachting doorgeschoven naar volgend jaar. De vertraging komt onder meer door de gevolgen van de coronapandemie.

Door de uitbraak van Covid-19 lag de afhandeling van asielzaken van medio maart tot mei „geheel stil”, schrijft de staatssecretaris. De overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben volgens haar bovendien geleid tot „efficiëntieverlies”; slechts een beperkt aantal mensen mag samenkomen in één ruimte en alle panden moesten „coronaproof” worden gemaakt. Daarnaast kregen de zogeheten task force, die is opgericht om de achterstanden weg te werken, en de IND „in enige mate” te maken met uitval van medewerkers door een coronabesmetting of preventieve quarantaine.

Een andere oorzaak voor de vertraging is het feit dat medewerkers van de task force meer training en begeleiding nodig bleken te hebben dan verwacht. „Het uiteindelijk beslissen op asielaanvragen is een vak, waarvoor geen ‘school’ bestaat”, aldus Broekers-Knol. De staatssecretaris realiseert zich dat het uitstel voor wachtende asielzoekers „bijzonder pijnlijk” is. Zij zijn per brief geïnformeerd over de huidige status van hun verzoek.

Bij een vertraging van hun asielaanvraag konden asielzoekers tot voor kort een beroep doen op een dwangsomregeling. Door een nieuwe wet, die in juli is ingegaan, is die eventuele vergoeding voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk. Toch heeft de IND tot en met oktober ongeveer 11,5 miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald voor asielzoekers, schrijft Broekers-Knol. Ze verwacht dit en komend jaar nog een bedrag van grofweg 32 miljoen euro te moeten uitkeren.

