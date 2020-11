Amsterdam vraagt véél

Invullen of niet invullen? Onlangs kreeg mijn vrouw een vragenlijst van de gemeente Amsterdam toegestuurd met het opschrift ‘Monitor Staat Van de Stad 2020’. Of ze maar even twintig minuten wilde besteden aan een vragenlijst van elf pagina’s over haar doen en laten.

Ze legde de lijst opzij in de stiekeme hoop dat uitstel geruisloos tot afstel zou leiden. Maar de gemeente liet het er niet bij zitten. Hoofd Onderzoek schreef haar enkele weken later: „Veel mensen hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld. Daar zijn we blij mee (…). U heeft volgens onze informatie nog niet meegedaan.”

Wij proefden een stil verwijt. Een lichte teleurstelling ook bij de dienstdoende ambtenaar, die meer burgerschap van haar had verwacht. Als hij tegenover haar had gezeten, zou hij meewarig hebben gevraagd: „Waar bent u bang voor, mevrouw Abrahams?”

Zuchtend liet ze mij de vragenlijst zien. Wat vond ik ervan? Uit de summiere inleiding begreep ik dat de gemeente Amsterdam graag wil weten „hoe het met het welzijn en de bezigheden van Amsterdammers is gesteld”. Elders las ik dat zulk onderzoek tweejaarlijks wordt gehouden. Wat wilde de gemeente van haar weten? Het is te veel om op te noemen, maar ik waag een poging.

Voelt ze zich thuis in haar buurt? Kan ze haar buurtbewoners vertrouwen? In wat voor soort woning woont ze? Gebruikt ze sociale media, zo ja welke? Waarom maakt ze gebruik van internet? Bezit ze een NS-kaart, een auto en/of fiets? Is ze het afgelopen jaar op vakantie geweest? Van welke verenigingen is ze lid? Doet ze onbetaald vrijwilligerswerk, zo ja waarvoor, en doet ze dat in coronatijd meer of minder?

Geduld – we zijn nauwelijks op de helft. Welke sporten beoefent ze en welke hobby’s heeft ze? Welke culturele voorzieningen heeft ze het afgelopen jaar bezocht? Hoe is het met haar gezondheid? Heeft ze zich de afgelopen maand neerslachtig gevoeld of juist energiek? Hoe vaak heeft ze contact met familie, vrienden en kennissen? Zijn er mensen die haar echt begrijpen? (Haar eigen man beslist niet altijd, is mijn antwoord.) Heeft ze contact met andere bevolkingsgroepen?

Het lijkt wel of de Monitor steeds nieuwsgieriger wordt. Op welke politieke partij stemt ze? Vindt ze zichzelf een gelukkig mens? (Alleen al over deze vraag zou ik dágen kunnen denken.) Hoe is haar huishouden samengesteld? Wat verdient ze netto? Heeft ze schulden? Wat is haar voornaamste bezigheid? Wat is haar opleiding? En haar godsdienst of levensbeschouwelijke stroming? Heeft ze een voorkeur voor een relatie met een man of vrouw of allebei?

‘Uiteraard zijn uw antwoorden in de vragenlijst anoniem”, laat Hoofd Onderzoek vooraf weten. Inderdaad, de lijst hoeft niet met een naam ondertekend te worden. Maar ze wisten bij de gemeente kennelijk wél dat ze hem in eerste instantie niet geretourneerd had – anders hadden ze haar geen ‘herinnering’ gestuurd. Hoe zat dat? Toch even gebeld naar het opgegeven nummer. Ja, zegt een ambtenaar, we kunnen zien vanaf welk adres er is ingestuurd.

Nu wil ik best aannemen dat de gemeente Amsterdam integer met alle antwoorden omgaat nadat ze je het hemd van het gat hebben gevraagd, maar helemaal gerust kan je er niet op zijn, concludeer ik. Dus vouwen we van die lijst liever een vliegtuigje waarmee we onze kat kunnen vermaken.