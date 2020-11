Amnesty: omstandigheden gastarbeiders Qatar nog altijd beroerd

Qatar doet nog altijd te weinig om de omstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren, zo blijkt woensdag uit een rapport van Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie werken de duizenden gastarbeiders voor gewetenloze werkgevers, die hun personeel onbestraft kunnen misbruiken en uitbuiten. Arbeidsmigranten durven uit angst voor represailles niet naar de rechter te stappen.

De Golfstaat krijgt al langer stevige kritiek op de omgang met gastarbeiders. Eerder sprak de mensenrechtenorganisatie over „moderne slavernij”, omdat de werknemers lange dagen in de hitte moesten werken, in grote groepen leefden en sliepen in kleine hutjes en slecht of niet betaald kregen. Ook werkten veel gastarbeiders onder zeer onveilige omstandigheden. Schattingen over het aantal doden bij de bouw van de stadions variëren van honderden tot duizenden. Amnesty doet daar geen uitspraken over, omdat Qatar daar geen openheid over geeft.

Over precies twee jaar is de aftrap van het WK-voetbal in Qatar. Amnesty heeft twintig nationale voetbalbonden, waaronder de KNVB, opgeroepen om publiekelijk afstand te nemen van de mensenrechtenschendingen. Ook pleit de mensenrechtenorganisatie voor meer druk vanuit de FIFA op Qatar. „De voetbalbonden hebben nog twee jaar om invloed uit te oefenen als het om mensenrechten gaat. Als de bal eenmaal rolt, is die invloed weg. Daarom is het belangrijk dat ze nu in actie komen”, licht een Amnesty-woordvoerder toe. De KNVB laat weten in gesprek te zijn met Amnesty over Qatar.

Hervormingen

Amnesty constateert ook dat Qatar deels heeft geluisterd naar de internationale kritiek en de arbeidsomstandigheden de laatste jaren heeft verbeterd. Zo kunnen migranten door binnenlandse hervormingen tegenwoordig makkelijker van baan veranderen, werd hen een betere betaling beloofd en konden ze naar de rechtbank stappen bij misbruik. De naleving van die beloften laat echter nog altijd te wensen over, stelt Amnesty. De mensenrechtenorganisatie meent dat werkgevers nog altijd paspoorten van gastarbeiders blijven afnemen of inhouden. Ook ontvangen bepaalde gastarbeiders hun loon te laat of helemaal niet.

Volgens Amnesty zijn de meeste stadions voor het WK inmiddels af en zullen veel bouwvakkers nu als hotelmedewerker of taxichauffeur gaan werken, omdat ze niet terug kunnen naar hun thuisland. Ook werken veel arbeidsmigranten in de huishoudelijke hulp; daar zouden de omstandigheden nog altijd beroerd zijn en komt veel misbruik voor. Uit het rapport blijkt dat uitbuiting onbestraft blijft omdat de inspectie ervan tekortschiet.

Gastarbeiders zijn ook terughoudend om hun klachten aan te vechten bij de rechtbank, omdat ze daarmee hun salaris en baan op het spel zouden zetten. Volgens een schatting van Amnesty wonen er zo’n 2 miljoen arbeidsmigranten in Qatar; de meesten zijn afkomstig uit Bangladesh, Nepal en India.

