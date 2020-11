Amerikaanse luchtvaartautoriteit acht Boeing 737 MAX alsnog veilig

De Boeing 737 MAX mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in principe de lucht weer in. De vliegtuigen werden twintig maanden aan de grond gehouden om een uitgebreide veiligheidskeuring te doorlopen en problemen die aan het licht kwamen te verhelpen. De eigenaars van de vliegtuigen moeten een aantal dingen aanpassen en een grote onderhoudsbeurt doen. Als de piloten ook een aanvullende training hebben gehad, kunnen de toestellen wat de Amerikanen betreft weer in gebruik genomen worden.

Stephen Dickson, de baas van de FAA, heeft hoogstpersoonlijk testvluchten uitgevoerd, en denkt dat het vliegtuig met een aantal aanvullende stappen weer veilig de lucht in kan, meldde de FAA woensdag. Er is een 115 pagina’s tellend document opgesteld waarin is vastgelegd welke elementen van het toestel aangepast moeten worden. Daarmee wordt ook het probleem met een slecht functionerend veiligheidssysteem opgelost waardoor een kleine twee jaar geleden twee toestellen van dit type neerstortten en 346 mensen het leven lieten. Een vernieuwd trainingsprogramma voor piloten moet nog door de FAA goedgekeurd worden en er zullen extra checks uitgevoerd moeten worden omdat de vliegtuigen zo lang hebben stilgestaan.

De problemen zijn voor Boeing al lange tijd een pijnlijk dossier, ook omdat bleek dat er bij de ontwikkeling van het vliegtuig werd beknibbeld op de veiligheid om het toestel sneller op de markt te brengen. „Deze gebeurtenissen en de lessen die we hieruit geleerd hebben, hebben ons bedrijf veranderd en ons nog meer gewezen op onze kernwaarden van veiligheid, kwaliteit en integriteit”, zei Boeing-topman David Calhoun in een reactie. Dat heeft zijn bedrijf wel veel gekost. Boeing leed dit jaar tot september door de combinatie van het coronavirus en de problemen met de voor het bedrijf zeer belangrijke 737-modellen al meer dan 6 miljard dollar verlies.