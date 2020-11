‘Alleen publiciteit kan Tsjetsjeens anti-homo geweld stoppen’

Het Russische tijdschrift Novaja Gazeta onthulde in april 2017 dat homo’s en lesbiennes in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië stelselmatig worden opgejaagd, opgesloten, gemarteld en soms vermoord. Dat begon, zo toont de film Welcome to Chechnya, te zien op documentairefestival IDFA, met foto’s van homoseksuele handelingen op een mobiele telefoon die de politie bij een drugsinval aantrof. Daarna escaleerde de zaak razendsnel naar martelkampen en verdwijningen.

Het Kremlin ontkent die excessen. Ook in Rusland zijn de zaken immers geëscaleerd. Dat begon in 2011 met pro-democratisch straatprotesten, die Poetin in diskrediet bracht met de suggestie dat het Westen Rusland destabiliseerde via ‘homoseksuele propaganda’. In 2013 volgde een wet om de jeugd te ‘beschermen’ tegen homoseksualiteit. In de voorheen opstandige bergrepubliek Tsjetsjenië, waar Poetins vazal Ramzan Kadirov de jihad had geneutraliseerd met een ultraconservatief beleid, sloeg dat door in een homopogrom.

In Welcome to Chechnya volgt de activistische filmmaker David France het Russische LHBT-netwerk dat sinds 2017 Tsjetsjeense homo’s en lesbiennes laat onderduiken en humanitaire visa in het Westen regelt. In twee jaar werden 151 Tsjetsjenen in veiligheid gebracht; dit jaar verloopt die ‘exfiltratie’ moeizaam door lockdowns. Het is riskant werk. David France vertelt via Zoom dat er nu een dodenlijst circuleert met veel namen die we in zijn film tegenkomen, zoals activist David Istejev en Olga Baranova. De laatste moet in Welcome to Chechnya emigreren als uitlekt dat zij het meisje ‘Leeza’ trachtte te redden. Baranova: „In Tsjetsjeense ogen steel je dan familie-eigendom, en dat moet gewroken worden.”

Deep fake

Om medewerkers en slachtoffers te beschermen, camoufleert Welcome to Chechnya sommige gezichten met deep fake-technologie. Die ogen soms wat plastic, maar dat stoort niet werkelijk. France: „New Yorkse vrijwilligers hebben hun gezicht als schild beschikbaar gesteld. Zij werden gescand in een groene studio, waarna een algoritme hun mimiek via deep learning vergeleek met de geïnterviewden. Je ziet dus een ander gelaat, maar wel hun emoties. Ik vind dat een uitkomst, want het is zeer onbevredigend een gezicht af te blokken of te vervagen.” Het is wel een riskante technologie in de journalistiek, erkent hij. „Maar het bewijst ook dat je elke technologie ten goede of ten kwade kan aanwenden. Hier biedt deep fake mensen de kans hun verhaal te doen zonder dat ze voor hun leven hoeven te vrezen.”

David France analyseerde eerder in How to Survive a Plague – een documentaire én een boek – de sleutelrol van homo-activisme tijdens de HIV-epidemie. Sinds augustus 2017 is hij ‘geïntegreerd’ in het Russische LHBT-netwerk. Want daar staat echt iets op het spel. „Ik was geschokt toen president Poetin bewees dat je de cultuuroorlog zo weer kon opwarmen. Ik dacht dat die strijd achter ons lag, maar Poetin inspireert autocraten van Polen tot Brazilië door homoseksuelen als kindermisbruikers en vijfde colonne af te schilderen. De uitwassen in Tsjetsjenië zijn daar een direct uitvloeisel van.”

Welcome to Chechnya focust op twee slachtoffers. De 30-jarige Rus Maxim Lapoenov, die in Tsjetsjenië werkt als evenementenorganisator, wordt opgepakt, gemarteld maar na twaalf dagen vrijgelaten omdat zijn Siberische familie zeer actief naar hem zoekt. Een fout, bedenkt de Tsjetsjeense politie zich later: Maxim kan wel eens uit de school klappen. Dus bedreigen ze nu hem én zijn familie. Daarnaast is er de Tsjetsjeense ‘Anja’. Ze belt om hulp: haar oom chanteert haar om met hem naar bed te gaan. Vertelt hij haar vader, een hoge functionaris, dat ze lesbisch is, dan ruimt hij haar uit de weg om gezichtsverlies te voorkomen.

Thriller

France filmt met verborgen camera Anja’s vlucht uit de Tjsetsjeense hoofdstad Grozny: ze pikken haar op in een hamburgertent en zetten haar op het vliegtuig naar Sint Petersburg. Welcome to Chechnya lijkt daar een thriller. Ook in en rond Russische onderduikadressen loopt de spanning vaak op. Tsjetsjeense agenten ontvoeren ‘vluchtelingen’, soms worden zij ook door de Russische politie uitgeleverd. France: „De houding van de politie verschilt. In Sint Petersburg ben je relatief veilig, in Moskou niet.”

Soms loopt het mis. Zo verdwijnt popster Zelim Bakajev en onderschept een Tsjetsjeense vader zijn gevluchte dochter Leeza op weg Minsk. Van beide wordt niets meer vernomen. Anja, die na een half jaar nog steeds geen visum heeft, raakt door de eenzaamheid paranoïde en claustrofobisch. Maar de inzet is hoog, bewijzen ingelaste horrorvideo’s. We zien hoe twee Tsjetsjeense mannen een meisje uit een auto sleuren en haar schedel inslaan met een steen. Een kreunende man die met stok of knuppel wordt verkracht.

Het Kremlin blijft de Tsjetsjeense homopogroms ontkennen. Maxim Lapoenov steekt in 2018 als eerste zijn nek uit en dient een klacht in, die het Russische openbaar ministerie seponeert. Maar zo belandt de zaak misschien bij het Europese Strafhof; alleen onwelkome publiciteit kan Poetin bewegen zijn stroman Kadirov in te tomen, vermoedt David France. Welcome in Chechnya draagt daaraan zijn steentje bij.