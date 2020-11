Voor het eerst sinds de start maakt easyJet verlies

Geschokt en ontzet is de Europese luchtvaart door de vliegbelasting die Nederland vanaf 1 januari 2021 heft. „Shocked and dismayed” tweette belangenorganisatie Airlines for Europe dinsdag. Elke passagier moet 7,45 euro betalen bovenop de ticketprijs. Transferpassagiers en vrachtvluchten vallen niet onder de nieuwe belastingvorm.

„Het is teleurstellend”, zegt directeur William Vet van easyjet Nederland. „We hadden juist gehoopt dat de maatregel niet zou worden ingevoerd nu luchtvaartmaatschappijen zoveel moeite doen om te overleven.”

De vliegbelasting schaadt de innovatie in de luchtvaart, aldus Vet. „Je onttrekt geld aan een sector die juist moet innoveren.” EasyJet vindt het niet eerlijk dat transferpassagiers, die landen én stijgen op Schiphol, en vrachtvervoerders zijn uitgezonderd. In beide sectoren is easyJet niet actief. Vet: „Vrachtvliegtuigen zijn doorgaans oudere toestellen die voor meer vervuiling zorgen dan de toestellen waarmee wij vliegen.” Vet stelt dat easyJet al de volledige CO 2 -uitstoot compenseert en afdraagt aan het EU-emissiehandelsysteem.

Luchtvaartmaatschappij easyJet maakte dinsdag bekend dat het bedrijf in het gebroken boekjaar – van september tot september – een verlies leed van 1,4 miljard euro. Dat is voor het eerst in de 25-jarige bedrijfsgeschiedenis. EasyJet boekte vorig jaar nog een winst van bijna 480 miljoen euro. In boekjaar 2020 was de omzet ruim 3,3 miljard euro.

Kostenbeperkende maatregelen

Door de coronacrisis stonden alle toestellen van easyJet van half maart tot half juni aan de grond. In boekjaar 2020 vervoerde het 48,1 miljoen passagiers, de helft van het jaar ervoor. De afgelopen maanden heeft easyJet met diverse maatregelen geprobeerd om de kosten te beperken.

Zo heeft het een aantal toestellen verkocht en vervolgens weer teruggehuurd. Verder heeft easyJet met Airbus afgesproken dat die nieuwe bestelde toestellen later levert. Voorts ontsloeg de vliegmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vierduizend medewerkers, 30 procent van het totaal. In Nederland vielen geen ontslagen onder de driehonderd personeelsleden, zegt Vet. Hier spraken bedrijf en bonden af dat de lonen twee jaar worden bevroren. In Nederland ontving easyJet 2,8 miljoen euro op grond van de eerste NOW-regeling. Het bedrijf zou in gesprek zijn met zowel de Britse als de Duitse overheid voor staatssteun, maar dat is niet officieel bevestigd.

De komende maanden verwacht easyJet met 20 tot 25 procent van de gebruikelijke capaciteit te kunnen vliegen. Net als andere luchtvaartbedrijven pleit easyJet voor meer coronatesten onder passagiers. „We weten dat onze passagiers met ons willen vliegen”, meldde easyJet-topman Johan Lundgren eerder. „De onderliggende vraag is groot.” Toen in oktober Britten weer naar de Canarische Eilanden mochten, steeg de ticketverkoop 900 procent. EasyJet wist binnen 24 uur 180.000 stoelen toe te voegen.

EasyJet benadrukte dinsdag dat het klaar is voor de Brexit. Het heeft niet alleen een licentie in het VK, maar ook een in Zwitserland en Oostenrijk.