Verdachten aangehouden voor enorme kunstroof in Dresden

Bijna een jaar na dato heeft de Duitse politie drie verdachten aangehouden voor een geruchtmakende kunstroof in het Grünes Gewölbe, de „schatkamer van Dresden”. Daar werden in november vorig jaar drie juwelenensembles uit het begin van de achttiende eeuw gestolen. In Berlijn vielen meer dan 1.600 agenten dinsdagochtend binnen op verschillende plekken in de stad. Over de toestand van de roofwaar en of de verdachten die nog in hun bezit hadden, is vooralsnog niets bekend.

De vorig jaar gestolen diamanten, robijnen en saffieren hadden volgens persbureau Reuters een gezamenlijke waarde van een miljard euro. Die woog echter niet op tegen de immateriële schade, zei de Saksische minister van Binnenlandse Zaken Roland Wöller (CDU) kort na de roof. De ontvreemde kunstschatten hebben „een onmetelijke immateriële waarde”, zei hij.

Die Durchsuchungen von 18 Objekten in Berlin sind angelaufen. Drei Tatverdächtige wurden von Spezialkräften festgenommen. Aktuell sind rund 1.600 Beamte im Einsatz. Hier unsere erste Polizeimeldung dazu: https://t.co/M7lpemCdwL #GrünesGewölbe #Dresden #SokoEpaulette #Berlin pic.twitter.com/BjkOrsSKof — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020

Op beelden die bewakingscamera’s op 25 november maakten, was te zien geweest hoe twee mannen door getraliede ramen heen het museum in Dresden binnenvielen, vitrines kapotsloegen en hun buit maakten. Kort daarvoor, de inbraak gebeurde rond vijf uur ‘s ochtends, was de elektriciteit uitgevallen door een brand in de stroomverdeler van het museum. Volgens dagblad Bild was die aangestoken.

Groot machtsvertoon

De lokale politie was binnen vijf minuten aanwezig bij de „Groene Kluis”, maar toen waren de dieven al spoorloos verdwenen. Het uit acht barokzalen bestaande museum op de begane grond van het Residenzschloss, is een van de grootste trekpleisters van Dresden. Het slot werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest, maar de kunstvoorwerpen waren op dat moment elders ondergebracht. Het Rode Leger nam ze na de oorlog mee naar de Sovjet-Unie, maar in 1958 gaf Moskou de verzameling terug. Minister Woller noemde de roof van vorig jaar dan ook „een aanslag op de culturele identiteit van Saksen”. Het kopstuk uit de collectie, de 41-karaats Dresden Green, was op het moment van de roof vorig jaar in bruikleen bij het Metropolitan Museum of Art in New York.

De drie verdachten, allemaal Duitse staatsburgers, zijn dinsdagochtend aangehouden in de Zuid-Berlijnse wijk Neukölln. Dat ging met dusdanig machtsvertoon, dat de politie in Berlijn waarschuwt dat het verkeer nog de hele dag ontregeld kan zijn. Volgens Duitse media zijn de drie mannen lid van een beruchte, van oorsprong „Arabische” familie, die ook al eens een kostbare gouden munt uit het Bode-Museum in Berlijn stal.

Verspreid over de Duitse hoofdstad worden dinsdag nog de hele dag nog appartementen, garages en auto’s doorzocht. De focus van de politieoperatie dinsdag, die wordt uitgevoerd door agenten uit Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Saksen, is de zoektocht naar de kunststukken en naar verder bewijs van de roof.