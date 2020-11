Uitslaande brand in Brussel na blokkade van de nieuwe meerjarenbegroting

Het binnenbrandje dat de Europese Unie deze week probeert te blussen, smeulde al een tijdje. Je kon de rook langzaam dikker zien worden, maar zonder zichtbaar vuur ook nog wel even negeren. Nu de vlammen eruit slaan is dat onmogelijk.

Brussel zit in crisissfeer nadat Polen en Hongarije de nieuwe meerjarenbegroting en het daaraan verbonden coronaherstelfonds maandag blokkeerden. Beide landen eisen dat een voorstel van tafel gaat om de toekenning van EU-subsidies in de toekomst aan respect voor de rechtsstaat te verbinden.

Dat voorstel is niet nieuw: de eerste schetsen ervoor werden door de Europese Commissie twee jaar geleden al gepresenteerd. Sterker: het compromis dat nu als eindresultaat op tafel ligt, is zwakker dan het sanctieregime dat Brussel destijds voor zich zag. Tijdens hun marathononderhandeling in juli schoven regeringsleiders de kwestie voor zich uit. Maar nu het voorstel concreet wordt, leidt het alsnog tot de gevreesde escalatie.

Daarmee zijn twee van de neteligste discussies van Europa in elkaar geklonken tot een moeilijk op te ruimen barrière: het debat over de begroting en dat over de rechtsstaat. En is gebeurd waar critici van het voorstel al direct voor waarschuwden. Door de begroting aan de rechtsstaat te koppelen zou je die laatste onderhandelbaar maken. Onderdeel dus van een uitruilspel, waarin je de begroting – cruciaal voor het functioneren van de EU – als hoogste inzet kunt gijzelen. Dat doen Polen en Hongarije nu.

Middenin de grootste economische crisis waardoor ze ooit geraakt werd brengt dat de EU in een lastige positie. „Dit gaat niet over ideologie”, aldus Eurocommissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor de begroting, maandag in een reactie. „Dit gaat over steun aan onze burgers in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.” Zonder fiat van de twee landen kan de nieuwe meerjarenbegroting in januari niet starten en gaat de EU over op een soort noodbegroting waarin veel fondsen wegvallen. Bovendien kan de Commissie niet beginnen met het vullen van het speciale herstelfonds, dat de economische klap van de coronacrisis moet opvangen.

„Deze chantage is precies wat Orbán van plan was”, denkt een EU-diplomaat. Nu de druk toeneemt, is voor de EU de vraag wat eerst komt: de subsidiestroom of de moraal?

Vooralsnog lijkt die moraal niet zomaar te wijken. In Brussel klinkt grote ergernis over de blokkade. Die wordt, zo is de inschatting, vooral vanuit Boedapest aangevuurd. Dat het voorstel wordt ingetrokken of afgezwakt, lijkt uitgesloten.

Ook premier Mark Rutte benadrukte dinsdag in de Tweede Kamer dat het huidige voorstel „de ondergrens” is. „Als zelfs dit compromis al te veel is, dan moet je het ook maar een keer met elkaar uitknokken."

Daarmee heeft de begrotingsrel de rechtsstaatdiscussie opeens naar het hart van de Europese politiek gebracht. En laat het ook zien waarom het voorstel voor een rechtsstaattoets überhaupt werd gepresenteerd. De afgelopen jaren worstelde de EU met een reactie op de afbraak van de rechtsstaat in met name Polen en Hongarije. De Europese Commissie begon weliswaar rechtszaken, maar die sleepten zich vaak jaren voort. En na een uitspraak aarzelde Brussel vaak daadwerkelijk stappen te zetten.

Hand boven het hoofd houden

Het geëigende middel om de EU-waarden te beschermen, de zogeheten artikel 7-procedure, bleek in de praktijk bovendien weinig waard. Met zo’n procedure, die bij de laatste wijziging in 2007 aan het EU-verdrag werd toegevoegd, kan je lidstaten die de waarden schenden, hun stemrecht ontnemen. Tegen zowel Polen als Hongarije loopt inmiddels zo’n procedure. Maar omdat de landen elkaar de hand boven het hoofd houden als het tot een stemming komt, sleept de procedure nu al tijden vruchteloos voort.

Met het nieuwe voorstel moest het makkelijker worden lidstaten die de rechtsstaat uithollen ook echt te raken: in hun portemonnee. Dat is volgens voorstanders méér dan alleen een strafmaatregel. Als de onafhankelijke rechtspraak en fraude- en corruptieonderzoek niet op orde zijn, kan de EU niet garanderen dat haar fondsen ter plaatse goed besteed worden. Juist ook de economische gemeenschap die de EU traditioneel is, wordt immers geraakt door de rot in de rechtsstaat. „Als wij solidariteit vragen van landen, van belastingbetalers,” legde Eurocommissaris Didier Reynders het onlangs in NRC uit, ,,dan moeten we kunnen zeggen: we zullen uw geld beschermen tegen misdaden.”

Dat de kwestie zo hoog oploopt , zeggen EU-diplomaten, laat óók zien dat de beide landen in elk geval vrezen erdoor geraakt te zullen worden. „Als je de rechtsstaatprincipes respecteert, heb je niks te vrezen”, benadrukte Europa-minister van Duitsland Michael Roth maandag.

Donderdag zal de impasse tijdens video-overleg van regeringsleiders ter sprake komen, maar dat er dan al een oplossing ligt, verwacht niemand. Boedapest en Warschau hebben zich ingegraven en komen zonder gezichtsverlies hun kuil niet zomaar uit. Overleg loopt op dit moment op het hoogste niveau tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel. Maar, zegt een diplomaat, „de grote vraag is wat Orbán eigenlijk wil. Wil hij meer geld? Wil hij een stukje papier waarmee hij thuis kan komen? Dat is voor iedereen nog steeds volledig onduidelijk.”

Een mogelijke oplossing ligt, zoals zo vaak in Brussel, in het bijvijlen van precieze formuleringen. Aan het mechanisme zal dan niks meer worden veranderd, maar een aanvullende tekst zou moeten ophelderen dat het mechanisme de EU-verdragen niet schendt én zich niet specifiek richt op de twee dwarsliggers. Cruciaal wordt een fysieke Europese topontmoeting op 10 december. Hoop is vooral dat Warschau met zo’n garantie kan leven, en Orbán dan alleen komt te staan. En vervolgens ook inbindt.

Maar, merkt een diplomaat desgevraagd nuchter op: „Ervan uitgaan dat het alleen bluf is, heeft tot nu toe niet bijzonder goed uitgepakt.”