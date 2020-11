Tweede benoeming nieuwe president Peru in een week tijd

In Peru is maandagavond voor de tweede keer in een week tijd een nieuwe president benoemd. Het parlement heeft de 76-jarige Francisco Sagasti als interim-opvolger van Manuel Merino verkozen, meldt persbureau Reuters. Merino had zondag een aantal dagen na zijn beëdiging alweer zijn taken neergelegd onder druk van het parlement. Zijn benoeming als opvolger van de afgezette president Martin Vizcarra viel slecht bij het Peruaanse volk, waarna het parlement Merino had opgeroepen op te stappen.

De spanningen in Peru liepen hoog op na de inauguratie van Merino. Bij protesten vielen dit weekend ten minste twee doden. Merino was de opvolger van president Martin Vizcarra die vorige week door het parlement werd afgezet na beschuldigingen van corruptie. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen, maar zegt zelf onschuldig te zijn. Vizcarra, die sinds 2018 president was in het Zuid-Amerikaanse land, was populair onder de bevolking. Zijn vier voorgangers werden allen vanwege steekpenningen uit hun ambt gezet.

Lees ook: Corruptie stort Peru in politieke chaos

Vizcarra noemde de interim-regering van Merino kort na zijn afzetting „illegaal” en „onwettig”. Demonstranten beoordeelden de daad als een coup van het parlement. In september had het parlement ook al geprobeerd Vizcarra af te zetten, maar toen kreeg een mogelijke procedure tegen hem te weinig stemmen voor een vervolg.

Naast de aanhoudende politieke crisis is Peru zowel economisch als op gezondheidsniveau hard geraakt door de coronacrisis. Het land heeft wereldwijd een van de hoogste sterfecijfers.