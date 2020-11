Trump haalt bijna helft Amerikaanse militairen terug uit Afghanistan

De zittende Amerikaanse president Donald Trump gaat zoals verwacht versneld militairen terugtrekken uit Irak en Afghanistan, nog vóórdat Joe Biden op 20 januari wordt beëdigd. Dat melden verschillende internationale persbureaus dinsdag op basis van een verklaring van het Pentagon. In totaal worden 2.500 van de 4.500 Amerikaanse militairen in Afghanistan teruggehaald. Uit Irak vertrekken vijfhonderd van de drieduizend strijders.

De tijdelijke Amerikaanse minister van Defensie, Christopher Miller, bracht het nieuws naar buiten. Volgens hem zijn de Verenigde Staten bereid weer in te grijpen als de situatie in Afghanistan of Irak verslechtert, meldt persbureau AP. Het nieuws komt niet als een verrassing; eerder deze week berichtten verschillende Amerikaanse media al over Trumps plannen om militairen terug te trekken uit het Midden-Oosten. Ook heeft hij publiekelijk het voornemen geuit om de Amerikaanse missies in oorlogsgebieden volledig aan banden te leggen.

Trumps nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien zei dinsdag dat de president zijn belofte aan het Amerikaanse volk nakomt om troepen uit oorlogsgebieden te halen. „Ik wil herhalen dat dit beleid niet nieuw is”, aldus O’Brien. „Dit is het beleid van de president sinds hij aantrad.”

Critici vrezen echter voor de gevolgen van de terugtrekking ten opzichte van de kwetsbare veiligheidssituatie in Afghanistan. Ondanks een historisch vredesakkoord tussen de terreurorganisatie de Taliban en de VS neemt het geweld in Afghanistan de afgelopen maanden alleen maar toe.