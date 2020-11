Tata in IJmuiden heeft een ander groen geloof dan z’n mogelijke Zweedse koper

Met het imago van het Zweedse staalbedrijf SSAB is in Nederland niks mis, bleek afgelopen vrijdag. Nadat bekend werd dat Svenskt Stal AB interesse heeft om de staalfabriek in IJmuiden van Tata Steel over te nemen, klonken overal voorzichtig positieve reacties.

Waarom? Omdat SSAB zo bezig is met verduurzaming en staal maken met behulp van waterstof. „De bedrijven zijn complementair en beide hebben grote ambities voor verduurzaming”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) afgelopen vrijdag.

Dat biedt hoop voor ‘IJmuiden’, is het idee. De komende jaren wacht de fabriek – circa 9.000 werknemers – een kostbare verduurzamingsopgave die zijn weerga niet kent. Onder druk van CO 2 -heffingen en het Europese emissiehandelssysteem moet de CO 2 -uitstoot flink omlaag. Die bedraagt nu maar liefst 7 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

IJmuiden werkte daarvoor al langer aan een plan om de fabriek schoner te maken. Daarbij draait het onder andere om het opslaan van CO 2 onder de Noordzee. Een aanpak die op kritiek kan rekenen van de FNV en een werkgroep van ex-managers en economiehoogleraren, die willen dat de fabriek meer vaart maakt.

Hoe zou een groen staalbedrijf in IJmuiden eruit kunnen zien? En zouden de waterstofplannen van SSAB kunnen helpen?

Massa’s CO 2 de lucht in

Bij staal maken komt zoveel CO 2 vrij doordat koolstofrijke steenkool wordt verhit. Cokes, een bewerkte vorm van steenkool, reageert in het hart van een hoogoven met gemalen steenkool en ijzererts onder temperaturen van meer dan tweeduizend graden. Die reactie haalt de zuurstof uit het erts, wat ruwijzer oplevert: de basis van staal. In feite ijzer met een beetje koolstof.

Daarbij gaat een hoop CO 2 de lucht in: per kilo staal bijna 2 kilo CO 2 . Met een productie van ongeveer 7 miljoen ton staal per jaar stoot de fabriek zo’n 12 megaton CO 2 uit. En daar moet niet alleen vanwege klimaatverandering iets aan gebeuren. Wanneer deze heffing precies pijn gaat doen, en hoeveel pijn, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Tata in IJmuiden vanaf een CO 2 -heffing van 25 euro per ton CO 2 niet meer winstgevend zal zijn. De CO 2 -heffing moet ervoor zorgen dat de hele Nederlandse industrie in 2030 14 megaton CO 2 minder uitstoot.

IJmuiden werkt al langer aan een plan om de CO 2 -uitstoot omlaag te krijgen. Het plan dat er nu ligt, is uniek in de staalwereld: een deel van de CO 2 die vrijkomt bij de productie ‘opruimen’ onder de Noordzee, in lege gasvelden (carbon capture & storage, oftewel CCS). De fabriek stond binnen de staalwereld altijd al bekend om de gunstige ligging aan zee, maar dat biedt volgens IJmuiden nu wéér een voordeel. Veel staalbedrijven moeten de komende jaren gaan denken aan nieuwe fabrieken waarin ze steenkool vervangen voor iets anders, maar IJmuiden kan al relatief snel, in 2027, CO 2 wegstoppen onder de Noordzee. Annemarie Manger, die bij Tata in IJmuiden verantwoordelijk is voor de duurzaamheidsstrategie: „Dit is de allersnelste optie die er is om de uitstoot te verminderen.”

In het duurzaamheidsplan stoot Tata in 2027 jaarlijks 3 megaton CO 2 minder uit dan de 12 megaton nu. Dat kan niet nog minder zijn, omdat CO 2 op meerdere punten in het staalproductieproces vrijkomt, en niet overal goed kan worden afgevangen.

Deze reductie is voor de lange termijn niet voldoende, dat weten ze in IJmuiden zelf ook. Daarvoor rekent de fabriek op een heel ander staalproductieproces, dat Tata en IJmuiden zelf ontwikkelen: de Hisarna-techniek, die 20 procent minder CO 2 uitstoot. De reductie wordt vooral gerealiseerd doordat er veel minder stappen nodig zijn in de voorbewerking van de grondstoffen. Daarnaast is de CO 2 die nog wel vrijkomt, makkelijker af te vangen en op te bergen dan met de huidige techniek.

In IJmuiden staat al een Hisarna-proeffabriek, opschaling vindt nu plaats in India, het thuisland van het Tata-concern. En het zou allemaal best eens kunnen werken, schreef het PBL in 2019. In dat geval is Hisarna revolutionair efficiënt: je maakt groen staal voor ongeveer dezelfde prijs als nu.

Zweedse ideeën

Maar wacht eens: wat als IJmuiden geen onderdeel meer uitmaakt van Tata? Het ziet ernaar uit dat de staalfabriek binnenkort eigendom is van het Zweedse SSAB. Dat bedrijf gaat de komende tijd vermoedelijk nog met Tata bespreken of de Hisarna-technologie deel uitmaakt van de deal, of dat die bij moederconcern Tata achterblijft.

De Zweden hebben zelf hun eigen ideeën over duurzaam staal maken – hele andere ideeën. SSAB geldt in Europa als staalbedrijf dat het dichtst bij de heilige graal van uitstootvrij staalmaken is. Het heeft sinds kort een kleine proeffabriek in Noord-Zweden, HYBRIT, waar volgend jaar een paar duizend ton uitstootvrij proefstaal per jaar gemaakt kan worden. Daarbij profiteert SSAB van goedkope waterkrachtstroom om de groene waterstof te maken die nodig is.

SSAB maakt in de fabriek staal met direct reduced iron (DRI): een techniek die wel al jaren wordt toegepast met gas, maar nog niet met waterstof. De electrolyzer die groene waterstof maakt, is namelijk pas volgend jaar af. In landen waar de gasprijs laag is, zoals het Midden-Oosten, gebruiken ze de techniek ook. Die werkt als volgt: je laat aardgas of waterstof nog onder het smeltpunt reageren met ijzererts, waarna je het staal smelt.

Met aardgas levert dat al direct meer dan de helft minder uitstoot op dan een hoogoven. Op groene waterstof ben je uitstootvrij – en dat testen ze in Zweden.

Rekenen op CO 2 -heffingen

De Zweedse methode mag nog in de kinderschoenen staan, hij is wél revolutionair, aldus staalkenners, ook al zijn er nog veel mitsen en maren. Pas in 2026 hoopt het bedrijf de eerste kleine hoeveelheden uitstootvrij staal op de markt te brengen, dat 20 procent duurder is om te produceren dan hoogovenstaal.

Om competitief te worden, rekent SSAB onder andere op CO 2 -heffingen. Pas in 2045 moet al het staal van het concern fossielvrij met behulp van groene waterstof geproduceerd worden.

Al met al een beter plan dan wat IJmuiden nu wil, aldus een club van acht economiehoogleraren en ex-directeuren. NRC berichtte al eerder over hun alternatieve plan voor een toekomst van IJmuiden, dat wordt gesteund door de bij Tata machtige vakbond FNV. De CCS/Hisarna-route vinden ze te riskant: valt de uitstoot met wat hogere investeringen niet verder en zekerder omlaag te krijgen? En zou de staat daarvoor, als waarborger van de langertermijnbelangen, niet moeten participeren in de fabriek?

Volgens hen kan IJmuiden veel beter investeren in dezelfde technologie als SSAB. DRI, dus. Eerst op aardgas, in de toekomst op waterstof.

DRI met aardgas kost volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rond de 500 euro per geproduceerde ton staal. Dat is meer dan de 400 euro per ton geproduceerd staal die de Hisarna/CCS-optie kost. Maar met participatie van de overheid kan DRI wel rendabel worden, meent de werkgroep, en je uitstoot gaat wel direct fors omlaag. De club vindt het duurzaamheidsplan van Tata niet ambitieus genoeg. „Als je per jaar meer dan 12 megaton CO 2 uitstoot, hoe denk je dan weg te komen met 3 megaton wegstoppen in de Noordzee?”, zegt Peter Zonneveld, werkgroeplid en tot 2017 directeur van hoogovenbouwer en voormalig Tata-dochter Danieli Corus.

Ook wijst de werkgroep er net als het PBL op dat er nog wel wat vragen zijn over CCS: de wereld kent nog maar weinig geslaagde CO 2 -opslagprojecten, al helemaal op een schaal van 3 miljoen ton per jaar en in de staalwereld. En de uitstoot van staalmaken is relatief moeilijk af te vangen omdat de CO 2 niet erg zuiver is. Wachten op Hisarna schat de club bovendien als riskant in: wat als de technologie toch niet goed werkt, of niet zomaar opgeschaald kan worden?

Goud in handen

Dat SSAB nu IJmuiden lijkt over te nemen, schat de groep als hoopvol in. Maar het is nog veel te vroeg om echt te speculeren of de eventuele nieuwe Zweedse eigenaar een eind maakt aan de route Hisarna/CCS. Misschien maken Tata en SSAB samen afspraken over de doorontwikkeling. En mogelijk ziet SSAB helemaal geen kansen voor DRI in IJmuiden.

Bij Tata zelf denken ze in elk geval dat DRI geen optie is. Dat zei de IJmuidense duurzaamheidsmanager Annemarie Manger in een gesprek met NRC, nog voordat het contact tussen SSAB en Tata bekend werd. „Qua technologie vind ik DRI met waterstof ook fantastisch, ik ben een grote fan.” Alleen: op waterstof ziet ze het de komende 15 jaar alleen in Nederland nog niet gebeuren. Daarvoor is de productie van waterstof, in tegenstelling tot in Scandinavië, nog te duur.

Met aardgas zou het in theorie kunnen, zegt ook Manger. Maar dat is nu nog een stuk duurder dan steenkool. En ook als de gasprijs in de toekomst daalt door de instroom van goedkoop Nord Stream-gas, zou DRI per ton staal duurder zijn dan een uitontwikkelde superefficiënte Hisarna-techniek, aldus het PBL. Die technologie mag dan nog niet bewezen zijn, in IJmuiden wachten ze dat op dit moment graag nog even af – want misschien hebben ze goud in handen.

Die aanpak kan voorlopig ook rekenen op de steun van het kabinet. Dat is niet onbelangrijk: minister Eric Wiebes is al langer met het bedrijf in gesprek over overheidssteun aan de vergroeningsopgave. En is blij met wat hij ziet. „Ik ben onder de indruk van de plannen die er liggen, van de uitgewerkte plannen”, zei hij twee weken geleden in de Tweede Kamer. Eind december wil hij meer bekendmaken over de afspraken tussen de staat en IJmuiden. Om hoeveel geld het gaat, is onbekend.

Met de werkgroep van oud-directeuren en economen wilde Wiebes, ondanks herhaaldelijk aandringen van PvdA-Kamerlid William Moorlag, op dit moment niet in gesprek. Volgens de minister is de duurzaamheidspuzzel in IJmuiden al complex genoeg. Hij zit al aan tafel met Tata zelf. „Ik ga er niet helemaal een gezelschapsspel van maken.”

Kostenraming De prijs van groen staal De kosten van de verschillende vergroeningsopties lopen niet al te ver uiteen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. De onderzoekers stelden verschillende bandbreedtes op voor de verschillende opties, zoals DRI (direct reduced iron) op gas of waterstof en Hisarna met CO 2 -opslag. Ze vallen allemaal ongeveer tussen de 700 miljoen en de 1,1 miljard euro. Een groene optie die wél vaak goedkoper is, is het ombouwen van een hoogoven tot een ‘electric arc furnace’: die maakt staal door bestaand staal te smelten. Sommige Europese staalbedrijven overwegen dit, maar omdat het relatief laagwaardig staal oplevert, is dit niet voor elke fabriek een optie.

