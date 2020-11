Syrische terrorismeverdachte opgepakt in Overijssel

Een 44-jarige Syriër die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme is dinsdagochtend gearresteerd in het Overijsselse Rijssen. De man zou in 2013 een leidinggevende positie hebben gehad binnen de jihadistische terreurgroep Ahrar al-Sham. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiën van de groepering. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag.

De verdachte heeft een tijdelijke verblijfsvergunning en woonde met zijn gezin in Rijssen. Hoe lang hij al in Nederland verblijft, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen. De politie heeft bij de doorzoeking van zijn woning beslag gelegd op telefoons en andere gegevensdragers. De man zal nu eerst worden verhoord door de politie en op vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Zijn gezinsleden zijn niet meegenomen, laat het OM weten.

Ahrar al-Sham is een militante beweging die partij is in de burgeroorlog in Syrië. De beweging wil de sharia, de strenge islamitische wetgeving, invoeren in het Arabische land. De rechtbank in Rotterdam heeft Ahrar al-Sham vorig jaar bestempeld als terroristische organisatie wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen Syrische burgers. Eerder werd de strijdgroep door het ministerie van Buitenlandse Zaken nog beschouwd als gematigd.