Nerveuze twitteraar kan zich uiten in ‘fleets’ die 24 uur leven

In navolging van Instagram, Facebook en LinkedIn komt ook Twitter met een optie om berichten te plaatsen die na 24 uur verdwijnen: Fleets. Deze tijdelijke posts verschijnen vanaf donderdag bovenaan de Twitter-tijdlijnen van gebruikers over de hele wereld. Het techbedrijf gaat hiermee als een van de laatste socialemediaplatforms overstag met berichten die automatisch verdwijnen, in jargon ook wel ephemeral content.

Dat doet Twitter naar eigen zeggen omdat het gebruikers „minder druk wil laten ervaren om te praten over wat er gaande is in de wereld”. Veel mensen zouden volgens hoofd design Joshua Harris „niet tweeten omdat ze te nerveus zijn”, of omdat „tweets openbaar zijn en permanent op het platform blijven'”, zo zegt hij in een blog. Toch laat het bedrijf weten dat gebruikers het voorlopig niet zien als een andere gebruiker een screenshot neemt van de Fleet, zoals wel bij Snapchat het geval is.

Voor Twitter is Fleets vooral een kans om online terrein te heroveren dat het eerder verloor aan Instagram, Snapchat en andere socialemediaplatforms die de afgelopen jaren (mede) dankzij automatisch verdwijnende berichten steeds populairder zijn geworden.

Dat Twitter de nieuwe functie wereldwijd introduceert mag een grote trendbreuk heten. Sinds de oprichting in 2006 konden mensen op het platform maar op één manier hun bezigheden en interesses delen en hun onvrede uiten: de tweet. Weliswaar verdubbelde Twitter het maximale aantal karakters in een tweet in 2017 van 140 naar 280, in praktijk zorgde dat niet voor grote veranderingen.

Toch komt de wereldwijde introductie van Fleets niet onverwacht. Begin dit jaar nam het techbedrijf de startup Chroma Labs over, in 2018 opgericht door drie voormalig Facebook- en Instagramwerknemers, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de komst van Instagram Stories. Een Fleet kan, net als een Story bij Instagram, bestaan uit een tekst, foto of video. Gebruikers kunnen de Fleet bewerken met verschillende achtergronden en je kunt met een privébericht reageren op iemand anders zijn Fleet. Ook live-uitzendingen zijn binnenkort mogelijk.

Eerder deze maand kwam Whatsapp met een vergelijkbare optie. Gebruikers kunnen daar instellen dat chatberichten na een week automatisch verdwijnen. Dat doet de chat-app omdat het volgens hen „niet nodig is dat gebruikers een app-archief van meerdere gigabytes op hun smartphones meezeulen”. De belofte van Whatsapp is daarnaast om gesprekken „luchtiger en meer privé” te laten aanvoelen.