Ruim 90.000 misbruikklachten bij Amerikaanse Boy Scouts

Meer dan 92.000 mensen hebben sinds februari melding gemaakt van seksueel misbruik bij de Amerikaanse Boy Scouts (BSA). Dat melden verschillende Amerikaanse media dinsdag. In februari werd een schadevergoedingsfonds in het leven geroepen waar misbruikslachtoffers zich konden melden, de deadline daarvoor verliep maandag. Volgens de advocaten van een van de slachtoffers gaat het om het grootste misbruikschandaal in de Verenigde Staten.

In een reactie zegt de BSA „verwoest te zijn door het aantal levens dat is beïnvloed door misbruik in scouting”. De organisatie zegt daarnaast „bewogen te zijn door de moed van degenen die naar voren zijn gekomen”. Een van de advocaten van de misbruikslachtoffers noemt seksueel misbruik binnen de BSA een „onuitgesproken norm”.

Lees ook: De iconische Boy Scouts wankelen, door misbruik

De scoutingsorganisatie kwam in het verleden vaker in opspraak. In 2012 publiceerde de Los Angeles Times duizenden documenten die aantoonden dat binnen de BSA zaken bekend waren van seksueel misbruik. De verdachte vrijwilligers zouden daar niet voor zijn bestraft. In de jaren daarna nam het aantal rechtszaken tegen de BSA toe. In april vorig jaar kwamen nog eens 12.000 zaken aan het licht, waarbij rond de 7.800 vrijwilligers betrokken waren.

Boy Scouts of America vroeg eerder dit jaar uitstel van betaling aan. De organisatie zei een fonds te willen oprichten waarmee misbruikslachtoffers zouden worden gecompenseerd. Boy Scouts of America is opgericht in 1910. De organisatie heeft naar eigen zeggen meer dan 2 miljoen leden in de leeftijd van 5 tot 21 jaar.