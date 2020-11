RIVM-cijfers laten zien: de tweede coronagolf leeft weer op

Het coronavirus is weer aan een opleving bezig. Waar de daling begin deze maand nog vrij rap ging – binnen anderhalve week daalde het aantal positieve tests van ruim 10.000 naar zo’n 4.000 per dag – is de snelheid er nu al weer bijna uit. Afgelopen week kwamen er 37.706 positieve testuitslagen bij het RIVM binnen, zo’n 14 procent minder dan de week ervoor. Toen was de krimp veel groter, zo’n 32 procent. En wie wat verder op de cijfers inzoomt, kan zelfs een nieuw piekje zien. Eind vorige week werden dagelijks zo’n 6.000 mensen positief getest op Covid-19, ongeveer 2.000 meer dan op het dalletje van vorige week.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt nauwelijks nog. In een week tijd werden er 1.496 opnames op de verpleegafdeling gemeld; nog geen 2 procent minder dan de week ervoor.

Dat is een flinke tegenvaller voor het kabinet. Dat kondigde afgelopen vrijdag juist aan de maatregelen iets verder te versoepelen: de regels die twee weken geleden werden aangekondigd om de epidemie sneller te laten krimpen, gelden vanaf donderdag niet meer. Dan kunnen onder meer de theaters, bioscopen en pretparken onder voorwaarden weer open. Of die maatregelen hebben geholpen, is nog onbekend: het duurt doorgaans ruim twee weken voor een effect te zien is in de cijfers.

Afname besmettingen stagneert

Maar dat de afname van het aantal besmettingen stagneert, komt hoe dan ook ongelegen. Voorlopig blijven de maatregelen van de ‘gedeeltelijke lockdown’, waarbij onder meer de horeca is gesloten, van kracht. Maar het kabinet hoopt in de loop van december, in de aanloop richting Kerst, de maatregelen verder te kunnen versoepelen.

De huidige besmettingsgraad is alleen veel hoger dan de doelstellingen die het kabinet zichzelf heeft gesteld. Premier Mark Rutte (VVD) stelde eerder in de Tweede Kamer dat hij terug wil naar het laagste waarschuwingsniveau op de ‘routekaart’, waarin is vastgelegd welke maatregelen genomen zouden moeten worden bij een bepaald aantal positieve tests. Het laagste niveau ligt op 50 positieve tests per 100.000 inwoners binnen zeven dagen. Op dit moment ligt dat aantal landelijk ruim boven de 200. Geen enkele GGD-regio zit in die laagste categorie. Ook de noordelijke provincies, waar de besmettingsgraad relatief laag is, zit één waarschuwingsniveau hoger. In 20 van de 25 regio’s is de situatie op dit moment zelfs ‘ernstig’. De uitbraak zou, kortom, nog fors verder moeten krimpen voor de gedeeltelijke lockdown afgebouwd kan worden. „De cijfers dalen, maar zijn nog altijd veel te hoog”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) daar gisteren over.

Het RIVM stelt in een toelichting bij de cijfers dat de daling, die tijdens de tweede golf minder snel gaat dan tijdens de eerste, nog altijd in de lijn van de verwachting is.

