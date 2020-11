Republikeinse minister Georgia krijgt doodsbedreigingen uit eigen achterban

De minister van Binnenlandse Zaken in Georgia Brad Raffensperger wordt vanuit zijn partij onder druk gezet om geldige stemmen ongeldig te laten verklaren. Dat heeft de Republikein maandagavond (Amerikaanse tijd) gezegd in een interview met The Washington Post. Senator Lindsey Graham uit buurstaat South Carolina is volgens hem één van de mensen door wie hij onder druk wordt gezet.

Volgens Raffensperger zijn hij en zijn echtgenote vorige week meerdere keren met de dood zijn bedreigd. „Je kunt deze hertelling maar beter niet verprutsen”, leest hij een sms voor aan The Washington Post. „Je leven hangt er van af.” In het interview met de krant noemt Raffensperger niet alleen Graham, maar ook Congreslid Doug Collins bij naam. Collins, een van de meest felle verdedigers van de ongegronde fraudeclaims van president Trump, noemde Raffensperger onder meer een leugenaar en charlatan en ongeschikt als minister in Georgia.

Senator Graham zou bij hem hebben geïnformeerd of hij bevoegd was om alle schriftelijk uitgebrachte stemmen in Georgia ongeldig te laten verklaren. Ook wilde Graham weten of partijdige stembureaumedewerkers misschien briefstemmen hadden geaccepteerd die ongeldig waren. De voorzitter van de Senaatscommissie Juridische Zaken zegt dat hij inderdaad contact heeft gezocht met Raffensperger, maar dat dat puur was bedoeld omdat hij meer wilde weten over de regels met betrekking tot briefstemmen. Dat hij wilde suggereren legale stemmen weg te maken, noemt hij „belachelijk”.

Joe Biden werd vorige week als eerste Democraat in 28 jaar de grootste in Georgia, maar met zo’n kleine marge dat de stemmen zullen worden herteld. Volgens president Donald Trump is er in Georgia op grote schaal gefraudeerd en is de hertelling van de stemmen onrechtmatig omdat Republikeinen dat proces niet bij mogen wonen. Voor beide claims is geen bewijs.

