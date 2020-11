Rechter: zakenman Van den Nieuwenhuijzen moet ruim 13 miljoen euro betalen aan staat

De voor omkoping veroordeelde zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen, die deze dinsdag 65 is geworden, moet 13,1 miljoen euro terugbetalen aan de staat, zo oordeelde de rechter dinsdag. Er liep een ontnemingszaak tegen Van den Nieuwenhuijzen, die in 2015 de spil was in een corruptieschandaal rond het Havenbedrijf in Rotterdam. Het bedrag valt fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat in september stelde dat Van den Nieuwenhuijzen maar liefst 105 miljoen euro verschuldigd zou zijn.

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde Van den Nieuwenhuijzen vijf jaar geleden voor onder meer omkoping van Willem Scholten, de directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf. Dinsdag concludeert de rechtbank van Rotterdam dat het corruptieschandaal Van den Nieuwenhuijzen privévoordelen opleverde die hij zonder de omkoping niet had gehad. Volgens de rechtbank bedraagt dat voordeel dus ruim 13 miljoen euro.

Eerder ging het OM uit van kapitaal dat de zakenman zou hebben overgehouden aan het schandaal, omdat hij het geld van de verkregen leningen naar privérekeningen overboekte. De rechter acht dat deels bewezen en stelt dat Van den Nieuwenhuizen alleen persoonlijk voordeel had van de zaak, en dat dit stukken lager uitviel dan de berekeningen van het OM.

Havenschandaal

De zaak staat bekend als het Rotterdamse havenschandaal. In 2002 kocht Van den Nieuwenhuijzen Scholten om door zijn Antwerpse appartement gratis ter beschikking te stellen en 1,2 miljoen euro op een Zwitserse rekening te storten. In ruil daarvoor kreeg hij financiële garanties en een voorkeursbehandeling bij het Havenbedrijf. Dankzij de bankgaranties kon Van Nieuwenhuijzen leningen loskrijgen voor scheepswerf RDM, waarvan hij op dat moment directeur was.

Toen financiële problemen dreigden voor RDM, kwamen Van den Nieuwenhuijzen en Scholten overeen om drie bv’s als zekerheden over te dragen aan het Havenbedrijf. Vlak daarna vroeg het Havenbedrijf een faillissement aan voor twee onderdelen. Het OM oordeelde dat Van Nieuwenhuijzen het Havenbedrijf met de schulden opscheepte en zelf miljoenen aan privé-bv’s doorsluisde. Zelf heeft de zakenman dat altijd ontkend: volgens hem hadden de bv’s niet failliet hoeven gaan als het Havenbedrijf meer in ze had geïnvesteerd. Ook benadrukte hij geen privévoordeel te hebben genoten van de afwikkeling.

