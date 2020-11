Ravissante Sophia Loren onderbenut

Opslaan in leeslijst

Hun eerste ontmoeting is op de markt van Bari: het twaalfjarige Senegalese straatschoffie Momo (Ibrahima Gueye) berooft daar de stokoude madame Rosa (Sophia Loren) van een setje kandelaars. Als de dokter die Momo’s weeshuis runt dat ontdekt, dwingt hij hem excuses te maken. En vraagt hij Rosa, een Auschwitz-overlever die op kinderen van prostituees past, zich tijdelijk over Momo te ontfermen.

La vita davanti a sé is een bewerking van de roman La vie devant soi; een eerdere versie met Simone Signoret won in 1978 een Oscar. Edoardo Ponti regisseert zijn gepensioneerde moeder Sophia Loren in een middelmatig script dat toch een ruime voldoende scoort door prima acteerwerk. Ook van de ravissante 86-jarige Loren, die onderbenut blijft.

Het succes van La vita davanti a sé rust vooral op de smalle schouders van het broeiende lefgozertje Momo, die voor een keus staat tussen twee toekomsten. Die ‘education sentimentale’ wordt niet clichématig voorgesteld: de gangster voor wie Momo drugs dealt is vaderlijk en welwillend, de brave madame Rosa eerder stug en afhoudend. Momo tergt van zijn kant ieders geduld met zijn rancune, nurksheid en immorele gedrag zonder de sympathie volledig te verspelen. Hij rekt het emotionele elastiek tot het uiterste op.

Madame Rosa zelf blijft een frustrerend vraagteken. Sophia Loren speelt haar nuchter, kortaf en gepreoccupeerd door een pijnlijk verleden dat een gesloten boek blijft. Haar verval in dementie dient vooral om barsten te slaan in Momo’s emotionele pantser. Rosa’s relatie met Momo sneeuwt verder onder door een surplus aan mentoren: een geduldige Arabische winkelier, een transseksuele prostituee, een wijze oude dokter. Sympathieke rollen, maar ik had graag wat meer Loren gewild.

Drama La vita davanti a sé Regie; Edoardo Ponti. Met: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Massimiliano Rossi. Op Netflix ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2020