Polen en Hongarije hekelen EU: ‘slavernij’ en ‘kolonialisme’

Als de Europese discussie over het beschermen van de onafhankelijke rechtspraak en het bestrijden van corruptie oploopt, worden in Polen en Hongarije meteen grote, historische schrikbeelden van stal gehaald. De Brusselse poging om rechtsstaatcriteria te verbinden aan Europese subsidies is „ideologisch gedreven chantage” zei de Hongaarse premier Viktor Orbán vrijdag. De EU dreigt „een tweede Sovjet-Unie” te worden.

Volgens de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro is „het Duitse voorstel niets minder dan een poging onze soevereiniteit radicaal in te perken”. Uitvoering leidt tot „politieke, culturele en uiteindelijk economische kolonisatie” of „slavernij”. Lees: ideologisch gemotiveerde Brusselse bureaucraten zullen ons overheersen zoals nazi’s uit Berlijn en communisten in Moskou eerder deden.

De bombastische retoriek slaat aan bij hun conservatief-nationalistische kiezers. Polen en Hongarije hebben tussen de val van de Berlijnse Muur en toetreding tot de EU maar vijftien jaar min of meer op eigen benen gestaan. Veel mensen hebben – al dan niet gevoed door propagandistische media – het gevoel dat niet zij, maar vooral grote internationale bedrijven profiteren van het EU-lidmaatschap. Dat Brussel zich nu ook nog wil bemoeien met hoe hun democratisch gekozen regeringen EU-fondsen besteden, stuit op weerstand. Het Pools-Hongaarse veto tegen de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds is geen verrassing.

Lees ook: Hoe in Brussel een smeulend vuur een uitslaande brand werd

Riskant

Toch is de strategie om het hele EU-budget te torpederen riskant. Beide regeringen schatten in dat andere landen de centen belangrijker zullen vinden – en harder nodig zullen hebben – dan de kleine lettertjes. Maar Polen en Hongarije kunnen zelf vele miljarden mislopen. Uit het coronafonds alleen al zou Polen 30 en Hongarije 8,2 miljard krijgen. Direct geld uit de EU is in Polen goed voor 3,5 procent van het bruto binnenlands product. Maar liefst 5 procent van de Hongaarse economie drijft erop.

Daarnaast wil een fors deel van de bevolking juist wél dat Brussel een halt toeroept aan de sloop van de rule of law, die in Hongarije tien jaar en in Polen vijf jaar aan de gang is. Uit een recente enquête bleek dat in beide landen 72 procent van de inwoners vindt dat persvrijheid, onafhankelijke rechtspraak en corruptiebestrijding voorwaarden moeten zijn voor EU-lidmaatschap.

Waar in Polen vooral de onafhankelijke rechtspraak op het spel staat, zijn in Hongarije veel verdenkingen van corruptie met Europees geld. Orbán zou vrienden en familie bevoordelen met aanbestedingen uit Europees geld. Dat hij daar geen toezicht op wil, desnoods ten koste van álle EU-subsidie, voedt de verdenking dat zijn persoonlijke belang prevaleert boven dat van Hongarije.

Poolse regering zwak

Orbáns Fidesz partij heeft met een comfortabele twee derde meerderheid in het Hongaarse parlement weinig oppositie te vrezen. Maar de Poolse regering is verwikkeld in allerlei interne conflicten en kampt met grote demonstraties die haar positie verzwakken. Met het oordeel van het gekaapte Constitutioneel Hof dat abortus voortaan vrijwel verboden wordt, is de bevolking plotseling geconfronteerd met wat het betekent dat het hoogste gerecht niet meer onafhankelijk is. Over het veto tegen de Brusselse bemoeienis lijkt de conservatieve coalitie in Warschau het eens, maar de toon van premier Mateusz Morawiecki is een stuk gematigder dan die van minister Ziobro, met wie hij in een machtsstrijd verwikkeld is. In een brief aan bondskanselier Angela Merkel deze week, zei Morawiecki dat hij het idee van corruptiebestrijding te onderschrijven. Hij wil „garanties” dat „arbitraire, politiek gemotiveerde criteria” geen rol gaan spelen. Dat klinkt als een opening voor een compromis. Iets waar Orbán veel minder toe geneigd lijkt.

De vraag is eerst wat er de komende weken overblijft van het al eerder afgezwakte rechtsstaatmechanisme. En daarna of de Europese Commissie dat uiteindelijk durft toe te passen. Gereedschappen die Brussel al heeft om in te grijpen, worden niet allemaal gebruikt. Deze woensdag staat in Polen rechter Igor Tuleya voor de tuchtkamer van de Hoge Raad, terwijl het Europees Hof van Justitie Polen in april gebood dergelijke disciplinaire zaken te staken. Het was daarna aan de Commissie om bij overtreding een dwangsom op te leggen – een financiële sanctie vanwege een overtreding van de rule of law. Dat is niet gebeurd.

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven