‘Oplossen’ lichaam toegestaan als alternatief voor cremeren

Het kabinet wil dat de duurzame uitvaarttechniek bio-cremeren, ook wel bekend als resomeren, vanaf volgend jaar wordt toegestaan. Bij deze manier van lijkbezorging wordt het lichaam van een overledene in alkalische vloeistof afgebroken. Voordat het officieel wordt opgenomen in de uitvaartwet, moeten de „technische specificaties” nog worden vastgesteld. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel is in Nederland alleen begraven, cremeren en doneren aan de wetenschap wettelijk toegestaan.

De positieve kabinetsreactie volgt op een advies van de Gezondheidsraad van mei om resomeren juridisch mogelijk te maken. Hiervoor moet de uitvaarttechniek worden opgenomen in de uitvaartwet. Minister Ollongren verwacht dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2021 in consultatie gaat. „Het streven is erop gericht dat dat nog voor de zomer lukt”, staat in de brief. Daarin worden ook andere nieuwe technieken van lijkbezorging genoemd, namelijk composteren, plastineren, cryomeren (vriesdrogen) en invriezen (cryonisme). Naar deze vormen is echter nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Bij resomeren, afgeleid van het Griekse woord ‘resoma’ (wedergeboorte van het lichaam), wordt het natuurlijke ontbindingsproces van een lichaam versneld. Bij de methode wordt het stoffelijke overschot opgelost in een bad met kaliumhydroxide, waarna alleen restanten bot en afvalwater met vetten en eiwitten overblijven. Dat heeft een aanzienlijk kleinere impact op het milieu dan begraven of cremeren en zorgt voor lagere maatschappelijk kosten, concludeerden onderzoeksinstituut TNO en uitvaartorganisatie Yarden in juni 2018. Met name Yarden pleit al langer voor verandering van de wet.