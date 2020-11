Ook defensieminister Ank Bijleveld in quarantaine

Minister van Defensie Bijleveld in quarantaine

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) is dinsdag in quarantaine gegaan omdat iemand in haar omgeving besmet is met het coronavirus. Dat meldt de minister op Twitter. Bijleveld voelt zich verder goed en blijft op afstand aan het werk, schrijft ze dinsdag. De politieke top van het ministerie van Defensie is nu volledig in quarantaine, nadat zondag staatssecretaris Barbara Visser (VVD) bekendmaakte positief te zijn getest op virus. Zij had lichte verkoudheidsklachten, maar voelde zich verder goed.

Bijleveld is niet de eerste minister die in quarantaine gaat. Eerder gingen onder meer minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat, VVD) in zelfisolatie. Zij waren zelf niet besmet met het virus.

MinBijleveld Ank Bijleveld

#staysafe Omdat iemand in mijn naaste omgeving positief is getest op COVID-19 ben ik thuis in quarantaine. Ik voel mij verder goed en blijf op afstand aan het werk. 17 november 2020 @ 09:44 Volgen