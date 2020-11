McConaughey: ernst, zelfspot en cannabislogica

Wat doet een filmster als Matthew McConaughey tijdens de lockdown? Via Zoom bingo organiseren voor Texaanse bejaarden. Zijn autobiografische bestseller Greenlights voltooien.

Met de loopbaan van Matthew McConaughey (51) vlot het niet zo sinds hij in 2014 een Oscar won als aidscowboy Ron Woodroof in Dallas Buyers Club. Dat gold toen als bekroning van een reeks sterke rollen die de ‘McConaissance’ werd genoemd. Voor 2011 was zijn loopbaan namelijk ook al in versukkeling.

Matthew McConaugheys carrière oogt als een achtbaan, maar of hij daar last van heeft? In Greenlights zijn die ups en downs steevast bouwstenen voor spirituele groei. In 1996 wordt hij door de roem overvallen na de John Grisham-thriller A Time to Kill. Tot verbazing van tegenspeler Jodie Foster accepteert hij daarna de ‘vrouwenrol’ van Palmer Joss, spiritueel klankbord van astronaut Foster in de sf-film Contact. Waarna de McConaughey-hype verpietert in een serie half vergeten films: The Newton Boys, Amistad, Edtv, U-571.

Seks, drugs en romkoms

McConaughey ontvlucht in die tijd zijn eigen roem door in een camper met hondje Amerika te doorkruisen: hij droomt liefst hele dagen weg achter het stuur. Tot hij begin 21ste eeuw Hollywood alsnog omhelst: hij huurt een suite in celebrity-enclave Chateau Marmont en geeft zich over aan seks, drugs en romkoms. Hij volgt Hugh Grant op als koning van de romantische komedie, scoort met profijtelijke films als Failure to Launch en How To Lose a Guy in 10 Days. Maar dat bezorgt hem ook de reputatie van gemakzuchtig lichtgewicht.

Zijn vaderschap – inmiddels heeft hij drie kinderen – grijpt McConaughey in 2008 aan om twee jaar onder de radar te verdwijnen en een comeback te maken als serieus acteur. Hij maakt indruk als advocaat in The Lincoln Lawyer en moordenaar in Killer Joe (2011), rijgt succes aan succes tot jubeljaar 2014 volgt met zijn Oscar, het juichend ontvangen eerste seizoen van tv-serie True Detective en de rol van huilende astronaut Cooper in sf-epos Interstellar.

Waarna de zaken weer bergafwaarts gaan in een serie flops na The Sea of Trees, weggejouwd door de filmpers in Cannes. Hoe komt dat, vraagt McConaughey zich af in Greenlights . De onderwerpen? Pech? Tijdgeest? Hijzelf? Vast een beetje van dat alles en dan nog wat, is zijn vrijblijvende antwoord. Het lijkt erop dat McConaughey hard hosselt om rollen in de wacht te slepen, maar verslapt bij succes. Na A Time to Kill bevalt bijna elke rol die ze aanbieden hem, schrijft hij. Maar juist als het voor de wind gaat moet je scherp kiezen in Hollywood.

Naakt bongo’s spelen

Op een scherp oordeel laat McConaughey zich niet altijd betrappen. In Greenlights kijkt hij trots terug op zijn nachtelijke arrestatie in Austin na poedelnaakt op bongo’s spelen. Als hij de drakendoder Van Zane speelt in Reign of Fire bereidt hij zich voor door zich kaal te scheren, zijn zolen tot gort te rennen op ruig terrein, te ontbijten met twee shots tequila en ’s nachts slapende koeien om te kieperen. Dat zijn dingen die een drakendoder zou doen, denkt hij.

Over collega’s, regisseurs, vrouwen of filmsets lees je weinig in Greenlights, des te meer over haarproduct Regenix, een klooster-retraite of een natte droom over haaien, piranha’s, krokodillen en Afrikaanse inboorlingen die hem ervan overtuigen een cruise te ondernemen op de Amazone, die tot zijn verrassing door Zuid-Amerika stroomt. Herhaalt die natte droom zich, dan reist hij naar Mali om daar te worstelen met lokale kampioenen. Waarom? Daarom.

Orakeltaal

McConaughey schrijft in een ongrijpbare mix van spirituele ernst, zelfspot en cannabislogica. Greenlights ziet hij als compilatie van levenslessen, een „liefdesbrief aan het leven” in zelfhulpjarigon, vrij willekeurige notities, anekdotes en spreuken: „De waarheid is een jalapeño-peper. Hoe dichter bij de wortel, hoe heter.”

Maar gezwatel vergeef je McConaughey subiet, omdat hij het zo oprecht meent allemaal. Hij is een beetje als Wooderson, zijn doorbraakrol in cultfilm Dazed and Confused (1993). Een 22-jarig blondje dat nog rondhangt met middelbare scholieren. „Het fijne aan schoolmeisjes: ik word ouder, zij blijven hetzelfde”, peinst hij. Op het eerste gezicht een sneu figuur; toch is Wooderson ook gezegend omdat hij zich nergens iets van aantrekt. Zijn motto – „all right, all right, all right!” – bleef McConaugheys motto.

Hij stamt uit een nest van Texaanse ‘outlaw libertarians’, schrijft hij. Vader Jim, een pijpverkoper, is een sjoemelaar met een strikte patriarchale moraal. Diens relatie met moeder Kay, een theatrale kleuterleidster, is turbulent. Neem dit avondje in huize McConaughey. Ma klaagt over pa’s bierbuik en kwakt een berg aardappelpuree op zijn bord: „Eat up, Fat Man!” Pa gooit in dronken razernij de eettafel omver en valt ma aan, die zijn neus breekt met de telefoon en een mes uit de la grist. Pa en ma cirkelen dan om elkaar heen, hij met ketchupfles, tot ze elkaar omhelzen en de liefde bedrijven in een plas bloed en ketchup terwijl hun zonen een goed heenkomen zoeken.

Tijd voor een gezinsinterventie, denk je dan, maar McConaughey ziet het vooral als roerend bewijs van zijn ouders’ menselijkheid en hun amour fou. Ze scheiden tweemaal en trouwen driemaal voor pa bezwijkt aan een hartaanval tijdens seks. Matthews plek in dat gezin? Tussen de regels door lees je over een nakomertje en goudhaantje dat door ma op een voetstuk wordt gezet maar snakt naar het respect van zijn twee oudere broers en zijn vader. Daar komt wat bij kijken: broer Mike wordt pas voor vol aangezien wanneer hij pa met een plank buiten westen slaat.

Texaanse folklore. Greenlights is een bizar boek van een uniek acteur. Als lid van een generatie ‘leading men’ wier uiterste houdbaarheid in zicht is, zal hij misschien minder succesvol blijken te zijn dan mooiboy Brad Pitt, de pretentieuze Johnny Depp, de hanige Tom Cruise, de ironische George Clooney of de serieuze Matt Damon. Maar Matthew McConaughey is enig in zijn soort, bewijst dit boek eens te meer.

Matthew McConaughey: Greenlights. Random House, 2020, 289 pagina’s, € 22,99.

