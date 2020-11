‘Mank’: uit de schaduw van Orson Welles

Nadat Orson Welles in februari 1971 het nieuwste nummer van tijdschrift The New Yorker in handen had gekregen trok hij zich terug in zijn slaapkamer. Hij kwam daar vervolgens dagenlang niet meer uit.

Welles had in het blad de woeste aanval op zijn persoon gelezen van filmcriticus Pauline Kael, die destijds op het hoogtepunt stond van haar roem en invloed. Niet regisseur Welles, maar de inmiddels in vergetelheid geraakte scenarioschrijver Herman Mankiewicz was volgens haar de echte schepper van Welles’ beroemdste film Citizen Kane uit 1941, vaak uitgeroepen tot beste film aller tijden.

Welles had ten onrechte zijn naam op de aftiteling laten zetten als co-auteur van het scenario, dat in werkelijkheid geheel was ontsproten aan de geest van Mankiewicz. In de loop der jaren was Welles zich steeds meer ‘credits’ voor de film gaan toe-eigenen. Ten onrechte. Welles’ vrienden, zoals de jonge regisseur Peter Bogdanovich, namen hem vervolgens publiekelijk in bescherming. Maar hun stem legde misschien minder gewicht in de schaal, juist omdat ze tot Welles’ intimi behoorden. Welles’ reputatie liep een deuk op.

Kael was een briljante filmcriticus, maar ze had zo haar eigenaardigheden. Onder Amerikaanse filmcritici heerste in die periode een heuse richtingenstrijd. Uit Frankrijk was het idee overgewaaid dat de artistieke waarde van een film geheel moet worden toegeschreven aan de inbreng (of het ontbreken daarvan) van de regisseur; de zogeheten auteurstheorie.

Kael vond dat complete onzin. Film was een populaire en industrieel vervaardigde kunstvorm, die het gezamenlijke product was van vele creatieve geesten. De regisseur zo nadrukkelijk op een voetstuk plaatsen als het beginpunt en het eindpunt van elke film beschouwde ze als infantiele heldenverering en sentimentele onzin.

Het jonge genie Welles had begin jaren 40 – uniek voor Hollywood – carte blanche gekregen van studio RKO bij het maken van zijn eerste film. Als Kael zou kunnen aantonen dat zelfs een zo gerespecteerde film als Citizen Kane níét uitsluitend kan worden toegeschreven aan de creativiteit van slechts één persoon zou ze haar gelijk voor eens en altijd hebben gehaald.

Het enige probleem was dat er weinig van klopte. De filmhistoricus Robert L. Carringer dook nadat Kaels tweedelige, lange artikel was verschenen in de archieven van studio RKO. In zijn boek The Making of Citizen Kane (1984) toonde hij aan dat Welles wel degelijk een stevige vinger in de pap had gehad bij het ontstaan van het scenario: vanaf de derde versie van het scenario is de hand van Welles volgens Carringer duidelijk herkenbaar.

Kael had zulk archiefonderzoek natuurlijk eerst zelf moeten doen. Het was op zich juist dat zowel Mankiewicz als Welles later de verleiding niet kon weerstaan om alle eer voor zichzelf op te eisen. Maar de vermelding op de titels van Citizen Kane – ‘Scenario van Herman Mankiewicz en Orson Welles’ – was in essentie correct.

Zelfs Mankiewicz-biograaf Sydney Ladensohn Stern is niet van mening dat het scenario exclusief aan een van beide mannen kan worden toegeschreven. Sterker nog: zij pleit ervoor om nog een derde naam aan het auteursduo toe te voegen: producent John Houseman. Hij fungeerde destijds als een soort trait d’union tussen Mankiewicz en Welles en had zo veel invloed op het filmscript.

Rijk der fabelen

De beweringen van Kael zijn zo al decennia naar het rijk de fabelen verwezen, maar haar verhaal krijgt een onverhoeds tweede leven in de nieuwe film van regisseur David Fincher, Mank, met Gary Oldman in de hoofdrol als de alcoholische scenarioschrijver Mankiewicz. Fincher baseerde zijn film op een scenario van zijn inmiddels overleden vader, Jack Fincher. Fincher senior ontleende heel wat details aan het werk van Kael.

Op basis van het scenario van zijn vader heeft Fincher junior een mooie film gemaakt: in zwart-wit (zoals Citizen Kane), gestructureerd rond flashbacks (zoals Citizen Kane) en met een volkomen subjectief perspectief (zoals Citizen Kane). Gary Oldman speelt Mankiewicz als een man die van zijn lichaam en geest een wrak heeft gemaakt, maar zich nog één keer tracht op te richten om werkelijk iets groots te maken. Orson Welles (Tom Burke) speelt niet meer dan een bescheiden bijrol.

Jack Fincher was bij leven een succesvolle journalist – onder meer bij het tijdschrift Life. Vanuit die achtergrond had hij misschien een natuurlijke sympathie voor de broodschrijver Mankiewicz. ‘Mank’ was in Hollywood beroemd om zijn scherpe tong en scherpe geest, maar de demonen van zijn drankverslaving en gokverslaving maakten een echt grote carrière onmogelijk. Behalve het scenario van Citizen Kane heeft hij niet veel bijzonders op zijn naam staan. Om hem de exclusieve rechten als geestelijk vader van Citizen Kane toe te dichten, is als geschiedschrijving echt niet houdbaar.

Een mogelijk weerwoord zou kunnen zijn: maar doet Citizen Kane niet precies hetzelfde? Is Citizen Kane niet eveneens een volkomen subjectief perspectief op een complex personage, waarbij de feiten eigenlijk een ondergeschikte rol spelen? Het personage Kane – gespeeld door Welles zelf – is zoals bekend gebaseerd op de destijds beruchte krantenmagnaat William Randolph Hearst. De film bevat tal van elementen die het publiek in de jaren 40 gemakkelijk kon herleiden tot Hearst. Mankiewicz had hem in Hollywood een tijdlang van nabij kunnen waarnemen in zijn ‘inner circle’, tot hij werd verbannen wegens zijn excessieve drankgebruik.

Shakespeareaanse allure

Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Citizen Kane gaat juist over de onmogelijkheid om een mens ooit volledig te kennen: de kijker krijgt steeds verschillende perspectieven te zien op Charles Foster Kane, de puissant rijke krantenmagnaat, demagoog en populist. Definitieve antwoorden komen er niet. Het allerlaatste beeld van de film is een gesloten hek met het bord ‘Verboden toegang’. Mank daarentegen presenteert slechts één subjectief perspectief – dat van de hoofdpersoon. Dat perspectief krijgt zo onvermijdelijk het aura van de waarheid.

Het grootste verschil van inzicht tussen Welles en Mankiewicz – althans volgens Welles – was dat de schrijver rechtstreeks de aanval wilde openen op de ultraconservatieve mediamagnaat Hearst. Welles was daar juist beducht voor; hij wilde in de eerste plaats een complex personage spelen met shakespeareaanse allure.

Wie Citizen Kane nu ziet, kan zien dat Welles grotendeels zijn zin kreeg. Complexiteit en gelaagdheid overheersen de polemiek. Hearst is inmiddels vergeten, Citizen Kane behoudt zijn kracht als een archetype van een bepaald soort volksmenner. Nu zien we trekken van Donald Trump terug in de film; Trump zelf ziet dat ook, Citizen Kane is zijn favoriete film.

Het is jammer dat Kael haar hand zo overspeelde door het scenario van Citizen Kane exclusief aan Mankiewicz toe te schrijven, want op zich had ze een punt dat Mankiewicz’ bijdrage lange tijd is onderschat. Ze had ook gelijk dat een regisseur niet de schepper van een film is, zoals een schrijver een boek maakt of een schilder een schilderij. De filmregisseur is altijd afhankelijk van andere mensen en is meer een soort baas, die bij elk detail van de film ‘ja’ of ‘nee’ moet zeggen. Maar de regisseur kan op die manier natuurlijk wél een stempel drukken op al die elementen. Welles’ reputatie als een van meest begaafde en intrigerende filmmakers van de vorige eeuw heeft de aanval van Kael doorstaan. Zijn reputatie zal ook Mank wel overleven.

Historisch drama Mank Regie: David Fincher. Met: Gary Oldman, Amanda Seyfried. In: 37 bioscopen, en vanaf 4 december te zien op Netflix. ●●●●●

