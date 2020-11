Man in Den Haag ernstig gewond door politiekogels

In Den Haag is dinsdag een nog onbekende man ernstig gewond geraakt doordat de politie op hem schoot. Dat heeft het Openbaar Ministerie via Twitter naar buiten gebracht. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.

De man werd neergeschoten op de Carelshavenstraat, in de wijk Morgenstond-Zuid. Volgens Omroep West zou hij agenten hebben bedreigd. De politie Den Haag wilde hier tegenover NRC niets over kwijt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd; dat is de gebruikelijke procedure wanneer agenten schoten lossen.

Na het schietincident kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter ingeschakeld. De omgeving van het incident is afgezet met zwarte schermen.