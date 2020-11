Levie Zadok, de Joodse evenknie van Zwarte Piet

Kerstmis 1854 verschijnt in Amsterdam een pamflet waarin de Joodse schoenpoetser Levie Zadok aan zijn moeder vertelt van zijn belevenissen in de Krimoorlog. Het humoristische schriftje veroorzaakt een Levie Zadok-rage. Van de eerste brief worden er elfduizend verkocht, al snel haken andere uitgevers in en regent het vervolgen. Ook verschijnen er Levie-koeken, Levie-prenten en Levie-liedjes.

Ewoud Sanders maakte een boekje over dit fictieve personage: Lachen om Levie – Komisch bedoeld antisemitisme (1830-1930). De taalkundige, die in NRC de rubriek Woordhoek verzorgt, promoveerde in 2017 op Joodse karikaturen in kinderboeken. Dit boekje sluit daarbij aan. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een kleine presentatie over Levie.

De fictieve brieven van Levie Zadok waren bedoeld als volks amusement, om voor te lezen op verjaardagen en bruiloften. Ze zijn geschreven in een kromme taal die voor Joods-Amsterdams dialect moest doorgaan. Levie Zadok is een sympathieke laffe sjacheraar die overal een handeltje in ziet. De christelijke lezers vonden dat hilarisch. Ook Levie’s armoedige afkomst is een bron van vermaak. Verder wordt de Joodse man herhaaldelijk uitgescholden en afgetuigd – volgens Sanders was dat laatste niet grappig bedoeld, maar de beschrijving van een gangbare praktijk.

Lachen om Joodse karikaturen; sinds de Shoah is het taboe. Dat zou nu niet meer kunnen, verzuchten we met een gerust hart. Maar zo makkelijk laat Sanders je niet wegkomen. In het laatste hoofdstuk plaats hij Levie Zadok naast Zwarte Piet.

Levie is bedacht door de humorist Jan Schenkman die ook St. Nicolaas en zijn knecht (1850) schreef, het eerste boek waarin Zwarte Piet opduikt. De bijna gelijktijdige geboorte van de Joodse - en de zwarte karikatuur is niet toevallig, stelt Sanders. Hij vertelt dat de mythische ‘klerenjood’ vroeger door ouders werd gebruikt als kinderschrik, die stoute kinderen meenam in de zak. Net als Zwarte Piet. Alvorens Levie Zadok op de Krim gaat vechten, werkt hij trouwens op de kermis als zwart geschminkte ‘Bosjesman’.

Antisemitische humor vinden we niet meer leuk, maar lachen om zwarte, Chinese of Arabische karikaturen is wel geaccepteerd. Zo begint Sanders met een Joodse karikatuur van lang geleden en eindigt in het heden met een oproep om Zwarte Piet af te schaffen. Instemmend citeert hij de roomse humorist Godfried Bomans die in 1956 over een antisemitisch kinderverhaal schreef: „De meeste volwassenen dragen een misvatting, als kind opgedaan, ongewijzigd bij zich, soms bewust, meestal onbewust en dan des te gevaarlijker. Latere correcties door kritische bezinning is slechts weinigen beschoren.”

Boek Lachen om Levie. Komisch bedoeld antisemitisme (1830-1930) Ewoud Sanders Uitg. Walburg Pers 120 blz, € 15,- ●●●●●