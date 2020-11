Leger Ethiopië voert luchtaanvallen uit in Tigray-regio

Het leger van Ethiopië heeft dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd in de buurt van stad Mekelle, de hoofdstad van de noordelijke Tigray-regio. In een bericht op Facebook zei de Ethiopische premier Abiy Ahmed dat dinsdag het ultimatum is verstreken voor de troepen uit de Tigray om zich over te geven. Hij sprak van een „defensief en cruciaal offensief”, waarmee de opstand in de regio moet worden onderdrukt.

Premier Ahmed had de Tigray People’s Liberation Front (TPLF) eerder deze week drie dagen gegeven om zich over te geven. Het Ethiopische leger is in de noordelijke Tigray-regio al zo’n twee weken in gevecht met troepen van het TPLF. Daarbij zouden volgens schattingen al honderden mensen zijn omgekomen. Veel Ethiopiërs zijn gevlucht naar buurland Soedan. Het leger viel begin deze maand de regio binnen, omdat het TPLF het gezag van de regering zou ondermijnen. De partij, die de Tigray-regio bestuurt, wil al langer onafhankelijk van de leiders in Addis Abeba handelen.

Dinsdag maakte het Ethiopische staatspersbureau Fana bekend dat de bankrekeningen van 34 instituten die gelinkt worden aan de TLPF tot nader order zijn bevroren door de overheid. De regering heeft de actie nog niet bevestigd.

Informatie over de gevechten in het land in de Hoorn van Afrika komt maar mondjesmaat binnen. Het internet in de Tigray-regio is sinds begin deze maand afgesloten, een maatregel die de Ethiopische regering vaker neemt om opstanden de kop in te drukken. Premier Ahmed, die in 2019 nog de Nobelprijs van de Vrede ontving, communiceert veelvuldig via Facebook en Twitter. Zo riep hij dinsdag nog via dat laatste medium op tot een herdenking van de omgekomen soldaten bij het conflict.