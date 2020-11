Jongerentak FVD royeert kritische leden

De jongerenafdeling van Forum voor Democratie, de JFVD, heeft vijf leden uit de organisatie gezet. Volgens een ingewijde zijn de royementen het resultaat van „een heksenjacht op klokkenluiders” door het bestuur van JFVD. Zelf spreekt het bestuur van „rancuneuze ex-functionarissen die onder het mom van kritiek hun gram wilden halen”.

De geroyeerde leden hadden eerder in twee brandbrieven aan het bestuur van zowel JFVD als FVD hun zorgen geuit over formele en vooral informele WhatsAppgroepen waarin FVD-jongeren extreme uitspraken en foto’s deelden. „Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95% blank maakt met 0% moslims”, schreef bijvoorbeeld een lid in één van de appgroepen. Daarin werden ook foto’s gedeeld van de extreemrechtse terroristen Brenton Tarrant (Christchurch) en Anders Breivik (Utoya).

Nadat het appverkeer dit voorjaar uitlekte naar opinieblad HP/De Tijd, dat screenshots uit de appgroepen deelde, stelde de jongerenpartij een onderzoek in. Drie leden werden vervolgens uit de partij gezet vanwege door hen verzonden appjes.

Lees ook: De partijleider vond dat hij werd geframed

Daar bleef het echter niet bij, want ook vijf van de melders zijn inmiddels geroyeerd. Zij zouden volgens het bestuur van de jongerentak gelekt hebben naar de pers „met een vooropgezet plan om JFVD te schaden”, schreef de partij nadat de Volkskrant dinsdag over het royement had geschreven.

De krant citeerde ook uit de brieven waarin het royement aan de leden was gecommuniceerd. Daarin zou staan dat de geroyeerde leden hadden geprobeerd de partij „binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur” en met het lek „de goede naam van JFVD ernstig en op onredelijke wijze in het geding gebracht”.

Negen melders niet geroyeerd

Het JFVD-bestuur ontkent dat de interne kritiek de aanleiding was. „Er waren meer melders en die zijn allemaal nog lid”, aldus voorzitter Freek Jansen. Negen van de veertien brandbriefschrijvers werden niet geroyeerd, zegt het bestuur.

Jansen is sinds de oprichting van de JFVD in 2017 voorzitter van de FVD-jongeren. Hij is ook fractiemedewerker van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer en staat op plek 7 op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Die plek op de lijst viel bij een aantal FVD’ers slecht: Jansen was eerder zelf in opspraak geraakt, onder meer omdat hij samen met partijleider Thierry Baudet aanschoof voor een besloten diner met de extreemrechtse Amerikaanse ideoloog Jared Taylor.