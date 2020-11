In Amersfoort wordt het meest gesport

Van de vijftig grootste gemeenten in Nederland wordt in Amersfoort het meest gesport. Daarna volgen Utrecht, Breda, Nijmegen en Leiden. Het minst wordt gesport in Schiedam en Heerlen. In deze laatste steden is ook de ervaren gezondheid van inwoners het laagst van alle steden. Ook Rotterdam scoort wat dat betreft laag.

Dat stellen onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten, een jaarlijkse publicatie waarin gemeenten op vijftig punten worden vergeleken. Dit jaar is het thema sport. De Atlas wordt deze woensdag gepresenteerd.

De onderzoekers signaleren een „duidelijk verband” tussen deelname aan sport enerzijds en gezondheid en zorgkosten anderzijds. „Als relatief veel inwoners van een gemeente sporten, heeft een relatief groot aandeel van hen in die gemeente een goede gezondheid en zijn de zorgkosten lager.” Anderzijds bepalen ook leeftijd, inkomen en migratieachtergrond de gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Emmen valt tegen

De vraag is hoe gemeenten hun bevolking aan het sporten kunnen krijgen. Een „opvallende conclusie” noemen de onderzoekers dat het aanbod aan sportvoorzieningen minder sterk samenhangt met de deelname aan sport dan je zou denken. Er is „ogenschijnlijk” een verband tussen het aanbod van georganiseerde sport, zoals de aanwezigheid van voetbalvelden en sporthallen, en het aantal sporters, maar „minder sterk dan misschien verwacht zou worden”. Zo zijn er in Emmen relatief veel voetbalvelden, rugbyvelden, golfbanen, zwembaden en maneges, maar behoort de gemeente zeker niet tot de sportiefste steden. Andersom doen inwoners van Breda veel aan georganiseerde sport – vooral hockey, golf en atletiek – terwijl het aanbod aan accommodaties relatief laag is. „Sportdeelname wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid van accommodaties, ook door de kenmerken van de bevolking”, aldus de onderzoekers. „Accommodaties zijn een noodzakelijke voorwaarde voor met name sporten in verenigingsverband, maar als mensen bijvoorbeeld onvoldoende middelen hebben om te sporten, zullen extra accommodaties niet per definitie tot meer sportdeelname leiden.”

In de Atlas is het verband onderzocht tussen het aanbod voor ongeorganiseerde sport zoals fitness, wielrennen, hardlopen, en de deelname eraan. Daaronder vallen sportscholen, beschikbare wandel- en fietspaden, groen en evenementen als hardloopwedstrijden en toertochten. Een verband tussen aanbod en deelname is er vrijwel niet. „Een mogelijke verklaring is dat niet zozeer de kwaliteit van de omgeving, maar met name de kenmerken van inwoners bepalend zijn voor het al dan niet gaan sporten.”

De verschillen worden groter

Er lijkt vooral veel aan fitness, hardlopen en wielrennen te worden gedaan in gemeenten met een „relatief jonge bevolking, weinig laagopgeleiden, weinig huishoudens in armoede en een hoge score op de sociaal-economische index”. Ook binnen de steden zijn qua sportdeelname de verschillen groot, constateert de Atlas, in wijken met verschillende sociaal-economische achtergronden. „Deze verschillen dreigen met elke generatie groter te worden aangezien sportdeelname van jongeren sterk samenhangt met het opleidingsniveau én het sportgedrag van hun ouders.”

In het licht van de resultaten van dit onderzoek lijkt het „logisch” het gemeentelijk sportbeleid „breder” te bezien dan alleen investeren in het aanbod van accommodaties, aldus de onderzoekers. „Dat bevolkingskenmerken als opleiding en inkomen ook een rol spelen in de mate waarin er gesport wordt, impliceert dat sportbeleid gericht op specifieke doelgroepen een manier is om sportdeelname te vergroten.”