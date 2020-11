Hollywood vs. de socialisten

Mank van regisseur David Fincher gaat niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van Citizen Kane; de debuutfilm van Orson Welles uit 1941. De film blikt ook terug op gouverneursverkiezingen in Californië van 1934. Bij die verkiezingen midden in de economische crisis stelde schrijver Upton Sinclair zich kandidaat met een radicaal socialistisch programma. Dat beviel mediamagnaat William Randolph Hearst – het rolmodel voor Citizen Kane – maar matig. Dat gold ook voor Hearsts vrienden bij de filmstudio’s. Forse belastingverhogingen lagen in het verschiet, ook op hun persoonlijk vermogen.

Sinclair stond er aanvankelijk goed voor in de peilingen. MGM-producent Irving Thalberg besloot daarom fake-nieuwsfilmpjes te laten vervaardigen voor zijn bioscoopjournaals. Daarin waren acteurs te zien die zwervers, communisten en migranten speelden die hoog opgaven van Sinclair en verklaarden allemaal naar Californië te willen komen, als Sinclair de verkiezingen zou winnen.

De filmstudio’s lieten ook het gerucht verspreiden dat ze naar Florida zouden verhuizen als Sinclair aan de macht zou komen. Dat zou funeste gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Californië. MGM-opperhoofd Louis B. Mayer dwong al zijn werknemers om een ‘vrijwillige’ bijdrage te leveren aan de campagnekas van de zittende Republikeinse gouverneur Frank F. Merriam.

Lees hier het achtergrondstuk met recensie over ‘Mank’

Met zulke hulp van de filmstudio’s wist gouverneur Merriam de uitdager Sinclair bij de verkiezingen ruim te verslaan. Toch waren de conservatieve studiobazen te ver gegaan. Progressieve acteurs en scenarioschrijvers waren ziedend over de ‘dirty tricks’ van de studiohoofden. De hele affaire gaf een belangrijke impuls aan de oprichting van de eerste vakbonden in Hollywood.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2020