Het ding, de tulp, de kerstboom: Naum Gabo’s sculptuur zonder titel

Een naam heeft de grootste constructivistische sculptuur ter wereld niet. De Gabo wordt het 40 ton wegende en 26 meter hoge beeld aan de Coolsingel in Rotterdam wel genoemd, naar de ontwerper ervan, de Russisch-Amerikaanse constructivist Naum Gabo (1890-1977). Of Z.T., zonder titel, omdat Gabo zijn magnum opus geen naam gaf. De Bijenkorf, die in 1954 Gabo de opdracht voor het beeld gaf, hield het zakelijk op Bijenkorfconstructie. Rotterdammers gebruiken verschillende namen voor het beeld: het ding en, vaker nog, de bloem of de tulp.

Officieel is het beeld bij de Bijenkorf een abstracte sculptuur, maar Gabo zelf vond zijn ‘ode aan de energie en de veerkracht van de Nederlanders’ wel op een boom lijken. De met zwart marmer beklede onderbouw van beton kon als een stam worden beschouwd, vond hij, waaruit acht gebogen, stalen takken omhoogschoten. Wat de sculptuur van koperen draden tussen de takken moest voorstellen, liet hij in het midden.

Eigenlijk was het niet de bedoeling dat Gabo een stalen boom zou planten aan de Coolsingel. Gabo’s meesterwerk is te danken aan de halsstarrigheid van de ontwerper van de Rotterdams Bijenkorf, de Bauhaus-architect Marcel Breuer. Die weigerde een door de gemeente Rotterdam gewenste aanbouw aan zijn Bijenkorfdoos te plakken. In plaats daarvan liet hij Gabo een enorm reliëf ontwerpen dat als een reuzenspin op de gevel van Bijenkorf aan de Coolsingel zou komen te zitten. Maar die vond geen genade in de ogen van de gemeentelijke stedenbouwkundige Cornelis van Traa. Met het alternatief, een vrijstaande sculptuur die als en klokkentoren naast de Bijenkorf staat, kon Van Traa wel leven, al vreesde hij wel dat Gabo’s constructie een ‘elite kerstboom’ zou worden.

Vogelpoep

Ook na de voltooiing leidde de tulp geen probleemloos bestaan. In de nazomer van 1957 zagen ook de Rotterdamse spreeuwen een boom in het ding en namen het in gebruik als overnachtingsplek, zodat het al gauw was bedekt met een glibberige laag vogelpoep. Een jaar na de onthulling stond de bloem alweer in de steigers om te worden gereinigd.

In 1960 stond Z.T. opnieuw in de steigers, dit keer om het te herstellen van ernstige roestschade. Hierbij vloog het beeld in brand, waarna het eruit zag als een afgebrande kerstboom.

Ook na de reconstructie bleef de tulp een kwetsbaar beeld dat veel onderhoud vergde. Toen het in 2008 voor de zoveelste keer door roest was aangetast en opnieuw moest worden gerestaureerd, ontstond er een conflict over de restauratie. Zeven ton moest het herstel kosten en de toenmalige eigenaar van het Bijenkorfgebouw en het beeld, IEF Capital, wilde dat ook de gemeente Rotterdam een bijdrage zou leveren. De gemeente weigerde en jarenlang verkommerde het beeld verder. Een aantal Rotterdammers kon de stervende boom niet aanzien en hield vanaf begin 2014 iedere vrijdagmiddag om half zes een als klaagzang bedoelde performance bij het ding. Met succes. Drie jaar later begon de voorbeeldige restauratie die Gabo’s boom nieuw leven heeft ingeblazen.