Hemel en hel liggen bij jazzvirtuoos Keith Jarrett dicht bij elkaar

Het was een bericht waar de jazzgemeenschap vorige maand flink van schrok: jazzpianist Keith Jarrett zal waarschijnlijk nooit meer kunnen optreden. Zeker, het was al een tijd stil rondom de pianist. En er waren ‘health issues’ liet zijn label ECM weten, toen in maart 2018 een soloconcert in Carnegie Hall in New York en daarna ook de rest van zijn tournee plots werd afgeblazen.

De linkerzijde van zijn lichaam is deels verlamd als gevolg van twee beroertes in 2018, legde Keith Jarrett onlangs in een interview met The New York Times zelf uit. „Ik voel mij op het moment geen pianist meer”, zegt hij. Kon hij op een zeker moment met zijn rechterhand weer wat akkoorden plaatsen op de piano van het verpleeghuis, met links is nog altijd weinig mogelijk. „Het hoogst haalbare herstel”, aldus Jarrett, „is dat ik met mijn linkerhand weer een kopje zal kunnen vasthouden.”

Dat betekent het einde van de carrière van een markant pianogenie. Een technisch imponerende pianist wiens emotie goed merkbaar was: vreugdekreten als het liep in solo’s of bij een vloeiende versmelting met bas en drums. Frustratie, over bijvoorbeeld een in zijn oren inferieure piano of flitslicht van een vermaledijde fotograaf, leidde tot stampvoeten of weglopen.

Het meehummen of -neuriën met zijn eigen noten – een eindeloos gezoem als van een insect – werd een handelsmerk. Live: intrigerend. Bij opnames: soms bar irritant. En ook hoe hij bewoog achter het klavier kon als theatrale aanstellerij ervaren worden; schommelend, wijdbeens staand, om er dan met een gepijnigde blik tritsen noten uit te persen. Soms moest het van ver komen.

Nieuwe uitgave

Onlangs verscheen Jarretts Budapest Concert, opgenomen in de Béla Bartók Concertzaal in juli 2016. Het is een uitzonderlijke finale – van brede, boordevolle delen naar teder en weemoedig – van een lange reeks onvoorbereide soloconcerten die enkel plaatsnamen als titel droegen. München, Venetië, Turijn, Genua, Rome, ga zo maar door. Over de opnames in Boedapest schijnt hij zelf erg te spreken te zijn. Bovendien liggen in Hongarije familieroots.

Jarrett was een wonderkind in Allentown dat op zijn derde op piano begon en nog voor hij tiener was klassieke recitals gaf. Snel raakte hij ook in de ban van jazz. Als grote belofte van amper twintig speelde hij met de Jazz Messengers van Art Blakey, later met saxofonist Charles Lloyd. Hij speelde keyboards in de eerste elektrische groepen van Miles Davis. Jarretts eerste succesvolle band was het trio met bassist Charlie Haden (overleden in 2014) en drummer Paul Motian (in 2011). Hamburg ’72 is een voorbeeldige liveregistratie uit hun eerste Europese tournee die achteraf beschouwd belangrijke fundamenten legde voor latere bands.

Maar eerst vestigde Keith Jarrett de aandacht op zich met geniale solorecitals. De opzet was vaak klassiek – geen jazzpianist speelde op zijn niveau klassieke muziek – maar de concerten mondden uit in totaal vrije improvisaties; van gedragen hymnes en stijlfiguren uit de Europese romantiek tot een onuitputtelijk herscheppen. Jarrett zocht van binnen naar buiten, introspectief poëtisch of juist met een ferm toucher.

Overigens is zijn Köln Concert (1975) al bijna een halve eeuw bestseller in de jazz. Ondanks dat hij zijn piano pas na vijf (!) uur stemmen naar zijn zin kreeg. Hemel en hel lagen bij Jarrett vrij dicht bij elkaar.

Pianotrio met standards

Het klassieke jazzpiano-trio is op een nog veel hóger plan getild met zijn ‘Standards Trio’ (Jarrett, bassist Gary Peacock en drummer Jack DeJohnette). De stapel platen met door fanaten bestudeerd standards-repertoire is fors hoog. Beginpunt: Standards Vol. 1 (1983) en daarna Vol. 2 – ongekend intuïtief en vol emotie. Een klapstuk is zeker ook de in 1995 verschenen box At the Blue Note - The Complete recordings, zeven uur muziek.

Nadat de pianist twee jaar uit de roulatie was door chronische vermoeidheid markeerde hij met After the Fall zijn comeback. De in 1998 opgenomen maar pas in 2018 uitgekomen opnames hebben alles: een transparante manier van uitwisselen zonder onderlinge competitie. Jarrett was er dol op – het gaf de rusteloze alleskunner ruim baan.

De dubbel-cd Keith Jarrett - Budapest Concert is verschenen bij het label ECM.