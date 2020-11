Griekenland vervolgt Afghaanse migrant wiens kind verdronk bij overtocht

Griekenland vervolgt de vader van een 6-jarig jongetje dat onlangs verdronk tijdens de overtocht van Turkije naar het Griekse eiland Samos wegens het „in gevaar brengen van een leven”. Het is voor het eerst dat het Griekse OM overgaat tot vervolging voor een dergelijk feit. Als de 25-jarige Afghaan wordt veroordeeld, kan hij tien jaar celstraf krijgen.

Hulporganisaties en mensenrechtenactivisten noemen de aanklacht een „aanval op het recht op asiel”. Ze vrezen dat de Griekse autoriteiten de zaak willen gebruiken ter afschrikking van andere migranten die overwegen de Egeïsche Zee over te steken om in Griekenland asiel aan te vragen.

Josie Naughton, de directeur van de Britse hulporganisatie Help Refugees/Choose Love, stelde: „Het is schandelijk dat een rouwende vader wordt gestraft voor het zoeken naar veiligheid voor hem en zijn zoon. Het criminaliseren van mensen die veiligheid en bescherming zoeken laat zien dat de EU geen oplossing kan vinden voor onveilige migratieroutes, die duizenden mensen dwingen hun levens te riskeren om bescherming te zoeken.”

De vader en de zoon maakten deel uit van een groep van 25 mensen die Samos probeerde te bereiken vanaf Turkije. Hun rubberboot kapseisde in de Egeïsche Zee, niet ver van het eiland. Volgens het Duitse persbureau DPA wisten zeven mensen naar de kust te zwemmen. Daar namen ze contact op met Tommy Olsen, de man achter de Noorse organisatie Aegean Boat Report die bericht over de situatie van migranten op de Egeïsche Zee.

Olsen zegt dat hij rond middernacht een hulpverzoek kreeg van een van de opvarenden die de kust had weten te bereiken. „Maar het was in het Arabisch, dus ik moest eerst een vertaler vinden”, zegt hij aan de telefoon. „Een kwartier later heb ik de havenpolitie gewaarschuwd dat er mensen in nood waren. Ze zijn een kijkje gaan nemen, maar keerden snel weer terug naar de haven. De kustwacht heeft pas de volgende ochtend om half zeven zijn eerste reddingsactie gedaan.”

Zoektocht kwam laat op gang

Een woordvoerder van de Griekse kustwacht verklaarde dat zij op die bewuste zondag, begin november, in de vroege uren werd ingelicht over het incident met de boot. Maar toen twee schepen van de kustwacht ter plekke aankwamen konden ze geen drenkelingen vinden. Het zou te donker zijn geweest om verder te zoeken. Daarom werd de rest van de opvarenden pas de volgende ochtend gevonden – op vier mensen na.

Het lichaam van het jongetje werd aangetroffen in de wateren bij Samos, die volgens de Griekse kustwacht moeilijk toegankelijk zijn. Ze vonden ook een zwangere vrouw, die enkele dagen later is bevallen. De anderen werden in kleine groepjes aangetroffen elders langs de kust van het eiland. Vier opvarenden worden nog altijd vermist. Het is volgens de autoriteiten niet duidelijk waarom de boot is gekapseisd en hoe het kind om het leven is gekomen.

In de nasleep van de tragedie zijn twee mannen opgepakt. De 23-jarige bestuurder van de boot, die waarschijnlijk door de smokkelaars in die rol werd gedwongen, en de vader van de verdronken jongen. Ze verschenen vorige week donderdag voor de rechter. Bestuurders van migrantenboten die aankomen in Griekenland worden vaker vervolgd. Maar er was niet eerder een aanklacht tegen iemand die schipbreuk leed en daarbij zijn kind heeft verloor.

